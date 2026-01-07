等了一晚仍不見辛柏毅！家屬「哭到瘋掉」再發聲：除了祈禱還能做什麼

社會中心／陳慈鈴報導

F-16飛官辛柏毅墜海失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。辛柏毅生死未卜，他的小姨子今（7）日稍早再度發聲，以黑底白字吐露全家人徹夜等待，「每一分每一秒我們全家都快熬不過去了」。

小姨子於早上7時許表示，全家都沒睡等了一整晚，「怎麼還沒消息啦…除了哭到瘋掉，除了祈禱還能做什麼。拜託你平安回來，求你了，我的姊夫，每一分每一秒我們全家都快熬不過去了。」

小姨子也向辛柏毅喊話，「姊夫，我姐想你想到瘋掉了，回家吧。」儘管她知道在這個時間點，自己要比姊姊堅強，但看到姊姊為此哭腫了眼，「心都要碎了。」

辛柏毅失聯的第一時間，總統賴清德立即指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。副總統蕭美琴也於深夜表示，「祈禱飛官平安歸來。」空軍則預計於今日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會。目前，軍方已動員黑鷹搜救直升機、海巡署艦艇及多艘軍艦，針對目標海域進行地毯式搜索，務求在黃金救援時間內找到人。

