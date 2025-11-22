等了10年終於來了！TWICE演唱會即將登場 子瑜媽曝心聲：一路走來實在太不容易
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
韓國人氣女團TWICE即將在今、明（22、23日）兩天於在高雄世運主場館舉辦演唱會，由於這是台灣成員周子瑜出道10年來首度返鄉開唱，令許多粉絲相當期待。對此，子瑜媽媽黃燕玲日前也拍攝影片分享心聲，除了感嘆女兒一路走來實在太不容易，也感謝粉絲們多年來給予子瑜的陪伴。
黃燕玲17日透過個人YouTube頻道「玲氏物語Lydia HUANG」向大家分享喜悅，對於女兒跟TWICE成員首度來台開唱，她坦言「肯定是覺得非常驕傲」，畢竟大家都期盼這麼久，終於等到第一場（高雄）的演唱會。她感嘆表示，「這一路上看到孩子們的成長，並不是侷限在這一次的演唱會，而是看到舞台上她們不斷地在綻放光芒和成就，感覺到非常的感動跟驕傲」。
談及子瑜出道以來最大的改變，她認為心態方面變得更成熟了，「以前帶她去跳舞的時候，我覺得那時候的她是很快樂地在跳舞，但現在已經身為了公眾人物，她面對的壓力相對也非常的多，她也應該慢慢地用自己的力量帶給大家正能量，也一直都保持著善的迴圈，我覺得這個都不簡單」。
黃燕玲提到，子瑜仍然是她心中那個非常單純、善良、又很喜歡笑的小女孩，只是現在多了勇氣和獨立；她也對TWICE的成員及成員家人們給予感謝，子瑜身為外國人獨自在韓國生活，成員們都會帶著子瑜和自己的家人一起過節或旅遊，「非常謝謝姐姐們，也非常謝謝姐姐們的家人，這麼地疼愛子瑜，謝謝你們」。
由於黃燕玲是醫美診所的執行長，被問及平時是如何平衡工作與陪伴子瑜，她感謝公司的夥伴及員工鼎力相助，她才能放下執行長的身份，作為母親陪伴在子瑜的身邊，「非常謝謝他們」。
影片的最後，黃燕玲再次向所有粉絲們表達感謝：「這10年來的陪伴確實都不容易，看到了世界各地粉絲們的長情，非常的感動。你們的聲音都有被聽到了。終於在11月22、23日，高雄世運，一起來見證歷史性的一天。」
更多FTNN新聞網報導
子瑜出道10年首度在台開唱！TWICE分批抵高雄 粉絲擠爆小港機場迎接女神
TWICE高雄巡演倒數！周子瑜母親現身海外行程 分享母女港澳菲旅遊照
TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」
其他人也在看
直擊／TWICE子瑜甜撂台語 一句「終於帶成員一起來」感動5萬人
韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣專場演唱會，今（22日）晚6點半在高雄世運主場館舉行，由於是台灣成員子瑜出道後首次回家鄉演出，即便少了請病假的彩瑛，仍讓台灣ONCE（粉絲名）期待不已。今明2晚將吸引10萬人次朝聖，沒買到票的歌迷則在場館外席地而坐，在漏音區也超嗨！當5萬歌迷聽到子瑜用台語高喊：「打給厚！哇系子瑜！」頓時讓5萬人的尖叫聲嗨爆世運，歌迷跟著一起感動又開心。鏡報 ・ 17 小時前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。而她一開場便以...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
周子瑜全文台灣人淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家
TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
等了10年…子瑜圓夢回台！黃安態度鬼轉：不說他人是非
娛樂中心／李筱舲報導南韓超人氣女子天團TWICE今（22）、明（23）兩日將於高雄世運主場館開唱，這是TWICE出道10年以來，第一次以團體形式在台演出，也是「台灣女兒」周子瑜夢想成真回到自己的家鄉開唱，讓粉絲們感動又驕傲。而當年，讓周子瑜捲入「台獨分子」風波的藝人黃安，今（22）日也在微博發文，自嘆這幾年自己的覺悟與轉變，表示自己已「不再說他人是非」。民視 ・ 19 小時前
子瑜高喊「我回來了」全場落淚！TWICE隊友暖曝：她是我們的驕傲
韓國女團TWICE本週末連續2天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，出道10年來首次在台開唱。今（22日）是演出第一天，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是的台語）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 18 小時前
10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…
娛樂中心／綜合報導南韓人氣女團 TWICE 正在舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月 22、23 日在高雄國家體育場登場，這也是台灣成員周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。消息一出就讓台灣 ONCE（粉絲名）相當激動，準備迎接「最美台灣之光」回家。稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，反差畫面讓粉絲全融化。民視 ・ 1 天前
周子瑜被黃安害慘！親媽昔「1句話展現高EQ」洩TWICE來台開唱心聲
南韓女團「TWICE」出道10年首度來台開唱，今（22）日起一連2天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，全台颳起藍色旋風。此次演唱會對於台灣成員周子瑜意義重大，回顧她10年前遭親中藝人黃安舉報台獨，隔年談及對方回台就醫，一句話展現以德報怨的高EQ。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年
娛樂中心／綜合報導南韓超人氣女團「TWICE」本週末連續2天在高雄世運主場館登場，這次演出對台灣成員子瑜意義重大，出道滿10年，終於首度在家鄉開唱！現場湧入超過3萬名粉絲，尖叫聲幾乎震破夜空。子瑜今（22日）用中文及台語開場：「大家好，我是子瑜，我終於帶著成員們一起來高雄了！」溫柔一句話立刻掀起全場感動浪潮，粉絲們眼眶泛紅、歡呼不斷。民視 ・ 16 小時前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
TWICE親友團來了！子瑜媽媽等10年作東 MINA志效娜璉父母抵台
韓國女子天團TWICE今天（22日）起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，成員昨天陸陸續續抵台之外，網友也目擊志效、娜璉及MINA的父母也都現身高雄，等了10年的高雄場看起來頗受重視。除了因病缺席的彩瑛之外，其他8名成員全都已經抵達高雄，粉絲消息透露，在小港機場接到日本成員MINA的父母，在高雄商場偶遇自由時報 ・ 1 天前
TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿TWICE昨天起連兩天在高雄開唱，整座城市又一次熱鬧起來。從高雄燈光、城市裝置，到韓團粉絲的大量抵達，高雄再次展現「演唱會首...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
論壇炸鍋！韓籍女神來台「都變了」驚呼：到底下什麼藥？韓網掀熱議
韓籍啦啦隊女神來台發展正式邁入「2.0階段」，從最初的李多慧、安芝儇、李雅英、李珠珢，到近期的河智媛、睦那京、徐賢淑等高人氣女神們，近日韓國論壇The Qoo受到熱議，一篇名為「台灣到底對韓國人下了什麼藥？」的討論帖火速竄紅，內容聚焦多位在台發展的韓籍啦啦隊女神。貼文指出，這些韓國啦啦隊成員，自從移居台灣後氣質大變，從高冷專業變得自然親切，連韓網友都驚呼「真的像換了一個人」。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
直擊／TWICE抵達高雄！7成員現身機場掀暴動 親民揮手空氣都是香的
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早除子瑜與無法來台的彩瑛外，其餘7成員抵達高雄小港機場，親切與粉絲揮手招呼，尖叫聲不斷。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
5.5萬名粉絲塞爆世運主場館 TWICE演唱會震撼照曝光！官方一句話暖哭大家
韓國女團TWICE出道後首次來台開唱，也是子瑜首次帶成員們返家。5.5萬名ONCE塞爆世運主場館，首日演唱會落幕後，TWICE官方釋出多張美照，發文中一句話就讓粉絲超感動「謝謝妳們」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
2026當奇兵選桃園？蔡其昌喊「沒有」：我已經回答很多次
2026年九合一大選將至，民進黨會派誰挑戰桃園市長張善政備受矚目，據傳綠營內部考慮派出奇兵，立委王世堅、蔡其昌都被點名可能參選。對此，蔡其昌今天（21日）表示，沒有這個事情，他已經回答很多次了。中天新聞網 ・ 1 天前
不只TWICE！大咖歌手齊聚高雄開唱 捷運單日運量35萬人次創今年新高
韓國女團TWICE首次來台開唱，昨（22日）首場於高雄世運主場館登場，現場湧入超過5.5萬名粉絲，同日高雄還有伍佰、孫淑媚等歌手開唱，晚間瞬間大批人流散場，高雄捷運統計，昨單日運量高達35萬人次，創下今年新高。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
蔡其昌：棒球員若赴中當樣板羞辱國家 球迷吞不下去
（中央社記者王揚宇台北21日電）中國棒球城市聯賽引挖角疑慮，也引發統戰質疑。身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天受訪說，如果球員要去全世界找工作，他意見不大，倘若只是去當樣板，回過頭來羞辱自己的家（國家），相信球迷吞不下這口氣。中央社 ・ 1 天前