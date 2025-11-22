等了10年終於來了！TWICE演唱會即將登場 子瑜媽曝心聲：一路走來實在太不容易

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

韓國人氣女團TWICE即將在今、明（22、23日）兩天於在高雄世運主場館舉辦演唱會，由於這是台灣成員周子瑜出道10年來首度返鄉開唱，令許多粉絲相當期待。對此，子瑜媽媽黃燕玲日前也拍攝影片分享心聲，除了感嘆女兒一路走來實在太不容易，也感謝粉絲們多年來給予子瑜的陪伴。

TWICE即將在今、明（22、23日）兩天於在高雄世運主場館舉辦演唱會，子瑜媽媽黃燕玲日前也拍攝影片分享心聲。（圖／黃燕玲IG）

黃燕玲17日透過個人YouTube頻道「玲氏物語Lydia HUANG」向大家分享喜悅，對於女兒跟TWICE成員首度來台開唱，她坦言「肯定是覺得非常驕傲」，畢竟大家都期盼這麼久，終於等到第一場（高雄）的演唱會。她感嘆表示，「這一路上看到孩子們的成長，並不是侷限在這一次的演唱會，而是看到舞台上她們不斷地在綻放光芒和成就，感覺到非常的感動跟驕傲」。

黃燕玲除了感嘆女兒一路走來實在太不容易，也感謝粉絲們多年來給予子瑜的陪伴。（圖／玲氏物語Lydia HUANG YT頻道）

談及子瑜出道以來最大的改變，她認為心態方面變得更成熟了，「以前帶她去跳舞的時候，我覺得那時候的她是很快樂地在跳舞，但現在已經身為了公眾人物，她面對的壓力相對也非常的多，她也應該慢慢地用自己的力量帶給大家正能量，也一直都保持著善的迴圈，我覺得這個都不簡單」。

黃燕玲提到，子瑜仍然是她心中那個非常單純、善良、又很喜歡笑的小女孩，只是現在多了勇氣和獨立；她也對TWICE的成員及成員家人們給予感謝，子瑜身為外國人獨自在韓國生活，成員們都會帶著子瑜和自己的家人一起過節或旅遊，「非常謝謝姐姐們，也非常謝謝姐姐們的家人，這麼地疼愛子瑜，謝謝你們」。

由於黃燕玲是醫美診所的執行長，被問及平時是如何平衡工作與陪伴子瑜，她感謝公司的夥伴及員工鼎力相助，她才能放下執行長的身份，作為母親陪伴在子瑜的身邊，「非常謝謝他們」。

影片的最後，黃燕玲再次向所有粉絲們表達感謝：「這10年來的陪伴確實都不容易，看到了世界各地粉絲們的長情，非常的感動。你們的聲音都有被聽到了。終於在11月22、23日，高雄世運，一起來見證歷史性的一天。」

