等了10年…子瑜圓夢回台！黃安態度鬼轉：不說他人是非

娛樂中心／李筱舲報導



南韓超人氣女子天團TWICE今（22）、明（23）兩日將於高雄世運主場館開唱，這是TWICE出道10年以來，第一次以團體形式在台演出，也是「台灣女兒」周子瑜夢想成真回到自己的家鄉開唱，讓粉絲們感動又驕傲。而當年，讓周子瑜捲入「台獨分子」風波的藝人黃安，今（22）日也在微博發文，自嘆這幾年自己的覺悟與轉變，表示自己已「不再說他人是非」。





等了10年！子瑜「夢想成真」回台開唱 黃安昔「台獨」言論大鬼轉：不說他人是非

藝人黃安今（22）日突然在微博感性分享自己近年來的覺悟和轉變。（圖／翻攝自微博 ＠黃安）

廣告 廣告





2015年台灣出生的周子瑜因在節目中手持中華民國國旗，引發藝人黃安指控為「台獨分子」，讓當年年僅16歲的周子瑜承受極大的輿論壓力。而黃安今日突然在微博感性發文寫下：「近年來，我最大的覺悟帶來最大的轉變。第一，不介入他人因果。簡單講，就是不說他人是非、不提供無謂建議；第二，是非以不辯為解脫。所謂『危機公關』、某某人的公開信，這些在網路時代都沒用，平添更多的談資、徒增更多是非。」並表示「閉嘴就行了」，時間總會過去，不必卡在當下。

等了10年！子瑜「夢想成真」回台開唱 黃安昔「台獨」言論大鬼轉：不說他人是非

「台灣女兒」周子瑜10年的夢想終於成真，回到自己的家鄉開唱。（圖／翻攝自IG ＠thinkaboutzu）

而當年，周子瑜被黃安指控事件，在兩岸掀起輿論風暴。此事不僅讓中國大批粉絲取消赴韓支持TWICE的活動，也迫使周子瑜在JYP所屬官方YouTube發布道歉影片，事件更成為跨國娛樂界與政治圈敏感的議題。這起事件對於許多台灣粉絲來說是心中的痛。如今，等待了10年，子瑜終於圓夢回台開唱，更讓粉絲們感動表示：「終於等到子瑜回家了！」

等了10年！子瑜「夢想成真」回台開唱 黃安昔「台獨」言論大鬼轉：不說他人是非

南韓女子天團TWICE將在今（22）、明（23）兩日將於高雄世運主場館開唱，這是TWICE出道10年以來，第一次以團體形式在台演出。（圖／翻攝自IG ＠twicetagram）





原文出處：等了10年！子瑜「夢想成真」回台開唱 黃安昔「台獨」言論大鬼轉：不說他人是非

更多民視新聞報導

家寧52萬粉IG「突蒸發」！疑新帳號…網批：繼續檢舉

安芝儇秀「深夜泳池照」 辣長腿迷倒全網！

白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議

