等了10年！子瑜首回台開唱「美拉德風」現身高雄

TWICE周子瑜抵達高雄小港機場。（圖／東森新聞）





韓國女團TWICE周子瑜回家囉！睽違十年首次回家鄉開唱，粉絲們引頸期盼，今（21）日一早就來接機。子瑜從日本參加完時尚活動，獨自搭機抵台，下午接近4點出關，那一刻全場粉絲歡聲雷動。子瑜穿著短褲配長靴跟粉絲熱情打招呼，拿的包包和大衣，都是在日本參加活動時的義大利精品品牌，一身穿搭走美拉德風格，個性十足。

ONCE嗨炸了，因為這是子瑜出道十年，首次回到家鄉開唱。韓團TWICE成員周子瑜：「就在後天，TWICE將在高雄舉辦十年來首場演唱會，我非常興奮也很期待。」

來台前夕，周子瑜特別錄一段影片，語氣難掩期待和興奮。TWICE在今日兵分兩路抵台，子瑜因活動關係從日本東京飛，比另外7名成員晚2小時到達高雄。不過粉絲不嫌累，怎麼樣都要等到女神周子瑜現身。

去年九月SOLO出道的子瑜，這一首〈Run Away〉是粉絲的最愛，子瑜也親自和大家練應援。韓團TWICE成員周子瑜：「逃跑吧周子瑜，準備好了周子瑜，逃跑吧周子瑜，準備好了周子瑜。」

鏡頭前超甜美微笑，迷倒許多ONCE們，這次來台開唱，對子瑜和粉絲來說意義非凡。粉絲希望能讓周子瑜感受到家的溫暖，以及粉絲的強力應援。周子瑜粉絲：「周子瑜歡迎回家。」

