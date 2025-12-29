等了10年 高雄內門「野森動物學校」明年1月試營運

〔記者葛祐豪／高雄報導〕俗稱內門動物園的內門觀光休閒園區，籌建10年後，今年完成ROT簽約，業者取名「野森動物學校」，終於敲定明年1月17日試營運!主打動物互動體驗，共引進20種可愛動物，內門區居民則可免費入園。

內門觀光休閒園區基地面積約11.5公頃，公有土地占7%，內門紫竹寺土地93%，已設定地上權50年給市府進行開發，共分三期工程，整體計畫經費5.64億元。經過10年促參政策修正後，觀光局今年5月完成ROT簽約，由華泰旅遊集團與友志代夫公司合作，推出「野森動物學校」全新品牌，盼打造一座沉浸式「魔法動物學園」，結合自然保育、動物互動及內門在地的文化元素。

觀光局指出，「野森動物學校」採低度開發、動物友善的營運模式，引進樹懶、白狐赤狐、赤栗鷹、食蟻獸、水豚、笑笑羊、狐獴等超過20種可愛動物，並規劃互動體驗，定時舉辦動物小學堂，大小朋友可在保育員帶領下，與動物近距離互動、學習保育知識。

市議會交通小組日前實地勘查，對園區的推廣教育、動物互動特色予以肯定，盼藉由動物互動體驗吸引觀光人潮，同時建議結合內門在地特色文化如內門紫竹寺、宋江陣，及總鋪師「辦桌」手路菜，帶動地方觀光發展；由於內門較偏遠，議員也盼加強接駁車服務。

「野森動物學校」預計明年1月17日起試營運，暫採官網預約制並實施人流控管。票價方面，暫定全票499元：12歲以上一般民眾(含飼料一份)；高雄市民票399元：需出示身分證(含飼料一份)；優惠票249元：2-12歲兒童、65歲以上長者、身障者； 內門區居民及2歲以下幼童則可免費入園，地址位於內門區中正路39巷168號。

高市觀光局長高閔琳強調，園區規劃為親子、多元休憩、親近可愛溫馴動物，建築及設計融合內門宋江藝陣精神，打造宋江「內維治安，外禦入侵」在地建築，再搭配高低起伏地形，提供遊客多樣性遊憩體驗。

