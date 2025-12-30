等了10年 高雄第二座動物園「野森動物學校」明年1月試營運

內門野森動物學校引進可愛動物，讓大小朋友可以近距離和動物互動。（圖：高雄市政府觀光局提供）

經過多年的籌備，高雄市觀光局今天（30日）宣告，高雄市第二座動物園、內門「野森動物學校」，預計明年（115年）1月17日開始試營運，初期採取線上預約進場，和一般動物園不同的是，沉浸式的園區將依據動物習性，讓民眾能以自然、溫柔的方式和動物相遇。（溫蘭魁報導）

內門觀光休閒園區「野森動物學校」位在高雄內門紫竹寺南端，由高雄市政府投資興建，並委由專業團隊經營，園區佔地11.5公頃，市府觀光局長高閔琳表示，園區採取低度開發、動物友善的營運模式，並且以「動物是老師、森林是教室」為核心理念，依據動物習性，規劃不同的體驗方式，讓大小朋友能以自然、溫柔的方式和動物相遇：「園區將引進包括可愛的狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴以及笑笑羊等超過20種動物，希望能夠讓市民朋友和遊客以自然、溫柔的方式近距離與動物互動。」

高雄市「野森動物學校」預計115年1月17日試營運，園區引進樹懶、狐狸等超過20種可愛動物。（圖：高雄市政府觀光局提供）

「野森動物學校」115年1月17日開始試營運，觀光局表示，為了確保動物福利並維持遊園品質，試營運期間全面採取預約制，每天限1000人入園，試營運期間優惠票價為全票399元、高雄市民票299元、半票149元，設籍內門區的居民以及2歲以下幼童免費入園，遊客必須事先透過官方網站完成預約購票才可入園。