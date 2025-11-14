等了10年! TWICE下週末世運開唱 高雄"城市應援"點亮藍燈

南部中心／陳姵妡 劉安晉 高雄報導

韓國女團TWICE，將於11月22到23號在高雄世運主場館演出，宣傳前哨戰，已悄悄在高雄街頭曝光，除了百貨公司秀出超大LED看版，舉辦快閃店活動外，民眾也發現包含大港橋、流行音樂中心、美麗島捷運站等，都悄悄點上藍色燈光，化身藍色城市，來替TWICE應援。

等了10年！TWICE下週末世運開唱 高雄再啟動「城市應援」點亮藍燈

TWICE世運開唱，高雄再啟動城市應援點亮藍燈。（圖／threads【kun.guitao】）

韓國女團TWICE出道滿十週年，即將在11月22到23號登上高雄世運主場館演出，宣傳前哨戰，已悄悄在高雄街頭曝光。民視記者陳姵妡：「韓國女團TWICE，即將來台開唱，不只百貨公司快閃店搶先登場，民視記者陳姵妡，在各大景點，也陸續點起藍色燈光。」神秘藍色燈光，讓夜晚中的愛河灣跟流行音樂中心，閃耀藍光光芒，捷運美麗島站也是藍色外皮，更有民眾拍下，大港橋上不只秀出世界巡迴演唱會主題文字，還轉換TWICE九位成員的代表色，相當夢幻，而百貨公司的LED看板，也大力播放藍白色系的活動主視覺海報，十分吸睛。民眾：「應該是TWICE吧，因為她們最近要來，除了大港橋高流，然後連美麗島站，都有這個藍色這樣，感覺是粉絲就很爽這樣，就很喜歡，感覺整個高雄都為她們應援。」民眾：「因為那個藍色就很像哆啦A夢，如果是TWICE來有可能欸，因為之前韓團來也是有放那樣的燈。」

等了10年！TWICE下週末世運開唱 高雄再啟動「城市應援」點亮藍燈

TWICE世運開唱，高雄再啟動城市應援點亮藍燈。（圖／義享時尚廣場提供）

哆啦A夢跟TWICE，剛好都是藍白主視覺，展出期間也差不多，也被民眾戲稱，這些藍色燈光，同時為這兩大活動應援。但高雄用燈光串聯六大地標，為國際團體應援的模式，其實在10月韓國天團BLACKPINK來台時，就成功引起話題，當時市長陳其邁，連頭像都變成粉紅色。10.24高雄市長陳其邁：「在非常短的一個時間，就有600萬全球的粉絲，看到高雄不同城市的一個風貌。」這回高雄化身藍色城市，來替即將降落高雄演出的TWICE應援，市長是否會以"藍髮"亮相，帶動下一波藍色熱潮，也讓外界，相當期待。

原文出處：等了10年！TWICE下週末世運開唱 高雄再啟動「城市應援」點亮藍燈

