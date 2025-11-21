等了10年！TWICE子瑜首返鄉開唱 親媽洩真實心聲：真的不容易

娛樂中心／蔡佩伶報導

子瑜媽媽（左）相當支持女兒演藝事業。（圖／翻攝自IG）

南韓女團TWICE近來舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，明後兩天（22、23日）將登上高雄國家體育場開唱，而團隊成員也在今日搭機抵達台灣，吸引許多粉絲前去接機。其中台灣成員周子瑜出道10年，終於能夠以TWICE團員身份返鄉演出，其母親也吐露真實心聲。

根據《自由時報》報導，子瑜母親感慨表示一路看著TWICE成長，認為這段過程「真的太不容易」，尤其是出道10年首度踏上台灣演出，不只是粉絲期待多年的願望，同時也是團體等待10年的歷史時刻，最後子瑜媽媽認為高雄場不單是返鄉開唱，更是見證他們努力10年的舞台，想必為了女兒感到驕傲。

然而，TWICE本週末於高雄演出場次，原訂會是9位成員到齊，但昨（20日）JYP娛樂突然發出公告提到團員之一的彩瑛被診斷出「血管迷走神經性昏厥」，經過醫療團隊判斷需要一段時間的休息，因此暫停到年底的演藝活動，確定缺席台灣、香港與曼谷場次演出，雖然粉絲感到遺憾，但也紛紛留言打氣，希望彩瑛早日康復，並相約明年3月以9人完整體之姿登上台北大巨蛋。

周子瑜出道10年，終於來到台灣演出。（圖／翻攝自IG＠thinkaboutzu）

TWICE。（圖／車庫娛樂提供）

