等了10年！TWICE首場台灣演唱會 歌迷夜排周邊商品

高雄市 / 綜合報導

南韓女團TWICE， 週 末兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，官方社群上前一天PO出一段台灣成員周子瑜的搞笑影片，湧入粉絲留言「子瑜終於回台灣了」，子瑜的媽媽日前也透露女兒十年來的心路歷程，更說出成員們之間的暖心互動，其他團員的家人，逢年過節都會帶上子瑜讓她相當感謝。演唱會還沒開始，但會場早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，其中有粉絲帶著日前買的，價值約6萬元的周邊產品前來排隊。

廣告 廣告

對著鏡頭，擺出搞笑表情，搭配滑稽動作，南韓女團TWICE的台灣成員子瑜，演唱會前在官方社群的這段影片，難掩興奮心情，底下更湧入粉絲留言，子瑜終於回台灣了，而子瑜的媽媽，近日也拍影片講述女兒的心路歷程，子瑜媽媽說：「能夠在她(子瑜)的家鄉，看到站在舞台上的TWICE，這段路真的太不容易了，也讓我們非常感動。」

出道十年，台灣首場專場演唱會，22、23日 週 末，將在高雄世運主場館舉辦，子瑜媽媽和粉絲一樣相當期待，他也透露成員之間的暖心互動。子瑜媽媽說：「成員的家人們也都一直帶著我們家子瑜，一起過節，去旅遊，讓她在韓國都能感受家人一般的陪伴。」

而演唱會還沒開始，世運主場館外，白天已經湧現ONCE，要搶買周邊商品，有人甚至前一晚，就來夜排，粉絲說：「這是韓國演唱會的大扇，這是她(子瑜)的小卡，今天八點多到就已經滿多人，還有其他周邊，但丟在其他地方，畢竟有周子瑜，台灣人一定要支持一下的。」

行李箱打開，裡面滿滿周邊商品，初估有5、6萬元的價值，但粉絲還不嫌多，為了搶這波的周邊商品，前一天下午就來排隊，開賣時間一到，粉絲們一擁而上，早早看好的產品，全放入購物車，結帳帶回家，工作人員VS.粉絲說：「TWICE 在高雄。」現場粉絲熱情程度，可見他們相當期待，能在演唱會現場，拿著應援小物，支持偶像。

原始連結







更多華視新聞報導

TWICE週末港都首唱！ 「藍色風潮」席捲高雄店家

郭富城、伍佰、TWICE高雄開唱！ 市府祭商圈夜市優惠券、前夜祭邀追星

TWICE周末高雄開唱！彩瑛確定缺席 暫停活動至年底

