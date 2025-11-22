等了10年！TWICE首場台灣演唱會 歌迷夜排周邊商品
高雄市 / 綜合報導
南韓女團TWICE， 週 末兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，官方社群上前一天PO出一段台灣成員周子瑜的搞笑影片，湧入粉絲留言「子瑜終於回台灣了」，子瑜的媽媽日前也透露女兒十年來的心路歷程，更說出成員們之間的暖心互動，其他團員的家人，逢年過節都會帶上子瑜讓她相當感謝。演唱會還沒開始，但會場早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，其中有粉絲帶著日前買的，價值約6萬元的周邊產品前來排隊。
對著鏡頭，擺出搞笑表情，搭配滑稽動作，南韓女團TWICE的台灣成員子瑜，演唱會前在官方社群的這段影片，難掩興奮心情，底下更湧入粉絲留言，子瑜終於回台灣了，而子瑜的媽媽，近日也拍影片講述女兒的心路歷程，子瑜媽媽說：「能夠在她(子瑜)的家鄉，看到站在舞台上的TWICE，這段路真的太不容易了，也讓我們非常感動。」
出道十年，台灣首場專場演唱會，22、23日 週 末，將在高雄世運主場館舉辦，子瑜媽媽和粉絲一樣相當期待，他也透露成員之間的暖心互動。子瑜媽媽說：「成員的家人們也都一直帶著我們家子瑜，一起過節，去旅遊，讓她在韓國都能感受家人一般的陪伴。」
而演唱會還沒開始，世運主場館外，白天已經湧現ONCE，要搶買周邊商品，有人甚至前一晚，就來夜排，粉絲說：「這是韓國演唱會的大扇，這是她(子瑜)的小卡，今天八點多到就已經滿多人，還有其他周邊，但丟在其他地方，畢竟有周子瑜，台灣人一定要支持一下的。」
行李箱打開，裡面滿滿周邊商品，初估有5、6萬元的價值，但粉絲還不嫌多，為了搶這波的周邊商品，前一天下午就來排隊，開賣時間一到，粉絲們一擁而上，早早看好的產品，全放入購物車，結帳帶回家，工作人員VS.粉絲說：「TWICE 在高雄。」現場粉絲熱情程度，可見他們相當期待，能在演唱會現場，拿著應援小物，支持偶像。
更多華視新聞報導
TWICE週末港都首唱！ 「藍色風潮」席捲高雄店家
郭富城、伍佰、TWICE高雄開唱！ 市府祭商圈夜市優惠券、前夜祭邀追星
TWICE周末高雄開唱！彩瑛確定缺席 暫停活動至年底
其他人也在看
TWICE高雄開唱 大批粉絲湧入世運主場館 (圖)
韓團TWICE於22日晚間將登高雄國家體育館（世運主場館）開唱，吸引萬名粉絲朝聖，開唱前，場外粉絲聚集在大型看板處拍攝合影。中央社 ・ 7 小時前
子瑜出道10年首度在台開唱！TWICE分批抵高雄 粉絲擠爆小港機場迎接女神
[FTNN新聞網]實習記者林子云/綜合報導南韓女團TWICE今（21）日為本週末在高雄舉行的「THISISFOR」世界巡迴演唱會分批抵台，這也是成員周子瑜出道10年來，第一...FTNN新聞網 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱 警方周邊取締違規攤販 (圖)
台灣成員周子瑜所屬韓團TWICE於22日起一連2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，首日午後萬名粉絲陸續湧入會場，警方動員維安，並在周邊加強取締違規攤販。中央社 ・ 7 小時前
警界最甜！「新莊郭雪芙」宣導防詐 網暴動跪求IG：我願意被她銬！
隨著政府「普發1萬元現金」開放民眾透過ATM領取，詐騙集團也趁機蠢動，假冒公部門名義，透過電話指示民眾操作ATM，意圖將民眾辛苦的血汗錢轉走。為了有效提醒民眾「ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮」的核心防詐觀念，新北市警局新莊分局攜手網紅拍攝宣導影片。然而，焦點卻被一位高顏值女警給搶走了！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
TWICE出發飛高雄！ 7成員親切打招呼 子瑜日本飛台、彩瑛缺席
韓國女團TWICE演唱會，明天(11/22)在高雄登場，成員一早現身在韓國仁川機場，準備搭機啟程來台，不過只有7名成員，因為台灣成員子瑜昨天在日本參加活動，今天將從日本直飛高雄，而成員彩瑛因為健康亮紅燈，確定暫停年底前所有活動。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台人勸退知名餐廳 日遊客怨被潑冷水 網友喊：別太熱情
台灣人對於觀光客相當熱情，總是極力推薦自己私房餐廳或景點，卻忽視對方真正的需求。有旅日11年的網友表示，曾在推特上看到日本人抱怨，想去吃鼎泰豐卻遭台灣友人潑冷水批判，硬推薦其他餐廳，覺得自己的想法被無視。貼文引起熱議，不少人認為台灣人這樣的習慣真的要改。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱 大批粉絲自世運站出站 (圖)
韓國女團TWICE於22、23日連2天在高雄國家體育場開唱，大批粉絲搭乘高雄捷運前往世運站。中央社 ・ 7 小時前
子瑜生日願望實現！等10年回家鄉登台 子瑜媽曝心路歷程
韓團TWICE台灣成員周子瑜圓夢高雄開唱，出道10年首度返鄉開演唱會！子瑜媽媽罕見拍片分享「媽媽視角」，坦言女兒追夢之路充滿艱辛，13歲隻身赴韓當練習生，16歲從選秀節目脫穎而出出道，多次入選「世界最美臉蛋」，擄獲大量粉絲的心。子瑜生日時曾許願「希望有天能回到家鄉跟粉絲見面、開演唱會」，如今美夢成真，讓人感動得想哭！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
TWICE出發飛高雄！不見子瑜 志效機場時尚「放送逆天長腿」超懂高雄氣溫
南韓人氣女團TWICE出道10年，終於在本周末首度登上高雄世運主場館，舉行《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會，7位成員今（11/21）日上午從仁川機場啟程來台，現場吸引大批媒體與粉絲守候，成員們一一揮手致意。然而，因健康因素暫停活動的彩瑛確定缺席，而台灣成員子瑜昨天在東京出席時尚活動，預計另外搭機返台與成員會合。太報 ・ 1 天前
「TWICE」成員抵高雄！ 彩瑛因病缺席 粉絲送上祝福
南韓高人氣女團「TWICE」成軍十年，首度來台開唱，11月22、23日將要登上高雄世運主場館舞台，不少粉絲滿心期待，原本大家以為會全員報到，不過，成員彩瑛因病臨時缺席，無法參與台灣的首場演出，粉絲難免...華視 ・ 1 天前
TWICE演唱會周末高雄開唱 確定少一人
南韓超人氣女團TWICE本週末首次於高雄世運主場館開唱，兩天的演出令粉絲期待不已。不過JYP娛樂昨天（20日）晚間突然發布公告，證實成員彩瑛因健康問題無法參加高雄演唱會，消息一出讓許多ONCE相當擔心中廣新聞網 ・ 1 天前
愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷 專家憂「管理斷層」
來看不同的年齡層對於工作有相當不同的觀念。例如要不要升遷當主管，三十歲以下的Z世代進入職場一段時間後，有晉升小主管的機會，不過卻有人是搖頭拒絕。根據最新調查，有68%的Z世代拒絕接管理職，寧願斜槓、經...華視 ・ 15 小時前
10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…
娛樂中心／綜合報導南韓人氣女團 TWICE 正在舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月 22、23 日在高雄國家體育場登場，這也是台灣成員周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。消息一出就讓台灣 ONCE（粉絲名）相當激動，準備迎接「最美台灣之光」回家。稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，反差畫面讓粉絲全融化。民視 ・ 1 天前
TWICE今開唱 粉絲搶買官方商品「花錢不手軟」
TWICE今開唱 粉絲搶買官方商品「花錢不手軟」EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
TWICE親友團來了！子瑜媽媽等10年作東 MINA志效娜璉父母抵台
韓國女子天團TWICE今天（22日）起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，成員昨天陸陸續續抵台之外，網友也目擊志效、娜璉及MINA的父母也都現身高雄，等了10年的高雄場看起來頗受重視。除了因病缺席的彩瑛之外，其他8名成員全都已經抵達高雄，粉絲消息透露，在小港機場接到日本成員MINA的父母，在高雄商場偶遇自由時報 ・ 11 小時前
董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」
連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」作為新品宣傳，卻被農場打臉「根本沒供貨」，風波延燒多日。大苑子昨（11/21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂更親赴南投中寮長壽天然農場向農友致歉。今日農場再以4點聲明回應，強調誤會已化解，也澄清沒有收錢，「我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。」太報 ・ 12 小時前
TWICE來了！7名成員率先抵達高雄 大批粉絲到場接機
韓國人氣女團TWICE出道10年終於首度來台開唱，明、後兩天將登上高雄世運主場館與粉絲見面，今（21）日成員們分批抵達高雄小港機場，下午2點半第一批七名成員已經到達，「台灣女孩」子瑜則預計3點多落地，台視新聞網 ・ 1 天前
周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了
南韓人氣女團 TWICE 今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這場睽違10年的「夢想成真」不只讓粉絲激動，也讓成員家人們紛紛現身力挺。不少粉絲捕捉到多位「親友團」身影，從志效、娜璉到MINA的父母皆已抵台，身為「台灣之光」周子瑜的媽媽也在高雄作東，準備迎接這場屬於女兒的榮耀時刻。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了
TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。自由時報 ・ 17 小時前
外交部：日本對「台灣有事」仍採戰略模糊
針對中國與日本近期持續升高的對立態勢，外交部在送交給立法院委員會的報告中指出，日本首相高市早苗日前在國會的答詢內容，仍遵循日本政府既定立場，日本政府對於「台灣有事」議題也繼續採取戰略模糊策略，所以，外交部認為，目前仍不能將高市的答詢內容直接解讀為日本會協防台灣；另在因應方面，外交部重申「三鏈戰略」，政府會積極善用友我力量，並以更具戰略性的觀點強化我國與美、日等理念相近夥伴的鏈結。立法院外交與國防委員會24日預定邀請國安局、外交部等單位專題報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」。 外交部在送交立法院的報告中指出，日本首相高市早苗在國會有關「存立危機事態」(存亡危機事態)的答詢內容，「基本上仍遵循日本政府既定立場」，但不同處在於高市是以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較為明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻。 高市的發言引發部分輿論質疑其內容可能逾越歷代政府見解，並引起中國強烈反彈，但外交部認為，日本政府目前對「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，對於這是否構成「存立危機事態」並未明確回應，且實務上，「台灣有事」牽涉範圍與階段相當廣泛，中央廣播電台 ・ 13 小時前