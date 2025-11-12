等了14年！台東護理長升等加薪感動落淚 父親也哭了
台東市衛生所建築老舊、空間不足，台東縣政府決定原址重建，目前工程進入驗收階段。縣長饒慶鈴今（12）日前往視察並宣布，縣內11名衛生所醫事人員將「加薪升等」。台東市衛生所護理長陳雅晴泛淚表示，「這個肯定，我等了14年，父親聽到都感動得哭出來。」
台東市衛生所位於交通便利地段，縣府爭取1800萬元經費原址重建，由縣衛生局與台灣設計研究院合作推動「台東市衛生所再設計」計畫，新增戶外鋼棚以遮擋日照與風雨，並優化室內一、二館空間配置，提升使用品質與彈性。
饒慶鈴指出，台東市衛生所是全縣看診量最高、就診民眾最多的衛生所，長期面臨空間不足問題，重建工程就像是「穿著西裝改西裝」，期待今年底完成驗收。
陳姓家長表示，新空間變得寬敞明亮，「覺得好像來到醫院一樣，不再只是那種小診所」；陳姓長者則說，以前常常要繞來繞去、找不到地方，「現在看起來都很清楚，要去哪裡一目了然，對我們年紀大的來說方便多了。」
此外，饒慶鈴宣布留才政策，縣府核定共11位衛生所醫事人員升等加薪，包括5位醫師及6位護理師或衛生所主任，每月薪資同步提高約4000元。
護理長陳雅晴表示，她在民國86年進入公職，曾任綠島衛生所服務，100年調回台東本島時，因職缺限制自願降調2級，「這次升回當年的等級，對我意義非常重大，也像是一個圓滿的回到原點」。她說，父親得知消息後感動到哭了，「也讓我覺得這些年來的辛苦是值得的。」
衛生所醫師全永旭則笑說，自己服務已7年，「這片土地真的很黏人，雖然我已完成公費服務，但應該也不會離開」。他感謝縣府給予升等肯定，「這樣的鼓勵讓我們更有動力，也代表大家的努力被看見。」
