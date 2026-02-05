等了14年 華山基金會鹽水站成立

華山基金會鹽水天使站經過十四年的努力，終於在鹽水蔦松路成立。 （記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕鹽水報導

由於沒有在地服務據點，華山基金會鹽水天使站過去長年借居新營，在工作推動即時性上受到限制。經過十四年的努力，年初終於在鹽水蔦松路落腳，完成設站的心願。鹽水天使站舉辦感恩茶會，邀請各界前來觀禮。

鹽水天使站指出，茶會由樂活薩克斯風樂團演出揭開序幕，包含鹽水區長陳文琪等嘉賓一起為新辦公室揭牌。隨後揭曉鹽水月津港文化觀光商圈發展協會與華山合辦的「愛老人～愛團圓公益月」募款成果，總共募集六萬兩千元，除為嶄新的天使站添好運，也為鹽水弱勢長輩服務注入服務能量。

適逢農曆年前夕，活動現場安排鹽水在地書法及篆刻家郭南飛老師揮毫，為參與民眾書寫春聯與祝福語。另鹽水國小輔導主任也帶領老師與附設幼兒園小朋友，和華山服務長輩一起書寫馬年吉祥話，打造獨一無二的單字聯，展現世代共融的溫馨畫面。

志工以愛心和耐心，為身心障礙院生義剪。（勞工局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

迎接農曆春節到來，南市勞工局帶領台南市理髮業職業工會志工，五日前往伊甸基金會台南頤福社區式長照服務機構進行義剪，協助身心障礙院生打理儀容，開心迎新年。

勞工局說，台南市理髮業職業工會理事長黃林秋蘭，帶領志工團隊提供義剪服務，以專業手藝，為院生打造清爽新造型，過程中不忘對院生噓寒送暖，在志工的陪伴下，院生露出燦爛笑容，提前感受過年的喜悅。