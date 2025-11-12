等了15年！浪花兄弟合體大解放 周杰倫「露面」全場驚呼
睽違15年，浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）於11月9日在武漢春浪20週年音樂節重磅合體登場，瞬間引爆全場歡呼！開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV。
兩人感性的說：「這一刻我們等了十五年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」Darren也表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」演出結束後，兩人緊張的心情稍稍鬆一口氣，多位粉絲留言：「青春回來了」、「浪花不老」，甚至有觀眾從台灣、香港、北京專程飛來武漢，只為親眼見證這場青春重逢的舞台奇蹟。
Darren為了常青更化身「造型總監」，親自幫常青搭配服裝、挑選內搭，還塗鞋子顏色跟加上飾品，當常青身著Darren嚴選黑色洞洞裝登場瞬間成焦點，Darren笑說：「他平常太害羞了，這次我要幫他解放一下！」常青害羞回應：「完全跳脫我的風格，但好兄弟配的，我必須支持，原本以為撐不起來，結果上台後還蠻自在的。」
Darren也為了這次演出特別親手打造浪人頭飾，也與髮型討論耗費一小時編織設計浪花頭，用髮型與頭飾呈現海浪奔騰感，演出前特別連線視訊給兒子Travis看，兒子問說爸爸為何要把公雞放頭上，童言童語讓人哭笑不得。
在舞台上的兩人雖然因為緊張有點生澀，但幸好兩人之前的默契依然存在，不時互補與眼神對望，粉絲直呼：「浪花兄弟的感情真的沒變！」浪花兄弟在演出尾聲特別獻上周杰倫經典組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉、〈聽見下雨的聲音〉，向恩師兼好友致敬。
Darren感恩表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟。今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」
周杰倫雖未能親臨現場，仍特別錄製影片替兩人開場加油，影片一播放，全場驚呼連連，觀眾直說「浪花三兄弟永遠不散！」，將氣氛一開始就推向高潮。
浪花兄弟重返舞台，不僅是一場回憶殺，更是一段關於友情、音樂與時間的美麗見證。兩人笑說：「這次浪花再起，我們不會讓浪退太久！」未來也計畫持續創作與演出，讓「浪花精神」繼續延伸。
