等了17年還在等！Ubisoft《神鬼冒險2》傳聞還在活著，但發售日依舊是謎

Ubisoft 不久前宣布進行大規模的內部重組，導致包含《波斯王子：時之砂》重製版在內等 6 款尚未公開的遊戲開發計畫被迫終止，並關閉了兩間旗下工作室。然而開發歷程長達 17 年、被戲稱為「遊戲界長青樹」的《神鬼冒險 2》（Beyond Good And Evil 2）卻傳出好消息，確認並沒有在這波名單之中，目前仍還在開發。

遊戲開發超過 17 年時間。（圖源：Beyond Good And Evil 2）

根據外媒 Insider gaming 報導與內部消息指出，《神鬼冒險2》的開發工作還在進行中，Ubisoft 並沒有打算放棄這款野心之作。

廣告 廣告

雖然《神鬼冒險2》被爆料在重組潮中生存下來，但這款續作的開發之路依舊充滿挑戰。從初代作品推出至今已過多年，其間經歷了多次引擎更迭、核心成員異動以及開發方向的調整。儘管先前消息提到創意團隊已重新調整並接手後續工作，但 Ubisoft 目前仍未提供具體的發售時間表或更多實機遊玩資訊，玩家仍需耐心等待官方後續的消息發布。

而《神鬼冒險2》在 2017 年的 E3 展上公開了一段 CG 動畫，精采程度引起許多玩家注目。在這之後的 8 年多時間，卻沒有好消息，不斷傳出開發遇上了困難，員工士氣低迷的情況。即便如此，在許多專案陸續被關閉時，《神鬼冒險2》卻總是能驚喜的存活下來，可見 Ubisoft 對於該遊戲的野心有多龐大。