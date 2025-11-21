等了17年！高捷大寮林園線有譜了 捷運局：明年初送交通部審議

議員黃天煌於市政總質詢關心大寮林園捷運進度。（翻攝高雄市議會／洪靖宜高雄傳真）

高雄市議員黃天煌議員於今（21日）總質詢關切地方居民盼望已久的捷運「大寮林園線」後續規畫。捷運局表示，大寮林園線已納入路網評估，預計明年初送交通部審議。市長陳其邁補充，路網每10年檢討一次，本案已納入此次檢討，但財劃法修法恐排擠地方建設補助，盼中央在區域均衡下給予合理資源。

議員黃天煌於市政總質詢時指出，大寮捷運站從民國94、95年施工，於97年正式完工啟用，至今已17年，地方反映盼大寮林園線應趕快興建，讓地方交通更便利，高雄捷運整體路網規畫是每10年滾動檢討，他詢問捷運局「大寮林園目前的進度到哪裡？」

捷運局長吳嘉昌表示，大寮林園路網已經納入整體路網評估，初步路線規畫會從橘線的大寮站，經過台25線，銜接小港林園線的RL6幸福公園站，目前正積極作業中，預計明年初會有整體報告，再提交給交通部審議核備，一旦通過，會依照優先順序，逐步推動可行性相關作業。

市長陳其邁則說，捷運路網每10年檢討一次，此案已納入此次檢討，但他特別提到，財劃法修法後恐排擠計畫性補助，再次呼籲立法院應通盤考量各縣市區域均衡發展。

