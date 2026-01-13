等了18年游鴻明再開唱 澄清多年前的「不實報導」

睽違18年，游鴻明宣告將於4月11日在北流舉辦《敵不過想念》演唱會

睽違18年，游鴻明今（13）日宣告將於4月11日在北流舉辦《敵不過想念》演唱會，提及這一次開唱，歸功於愛女游宇潼積極推動。對外界傳聞他因不實報導而鮮少在台露面，他澄清是18年前宣傳專輯時，分享吃過「轉骨方」長高的經驗，當時的報社接到上萬通詢問電話，最後報導寫成「游鴻明說謊，長高沒有秘方」，讓他深感無奈，時過境遷，己早就不放在心上。

游鴻明承諾演唱會上的經典情歌絕對不會少。

對於演唱會，游鴻明說：「近鄉情怯。」除了加強心肺功能維持體力，也幽默表示不追求六塊肌，身材已「整合為一塊」，而一直沒看到他個人演唱會的女兒，直到某次到上海場，見識到全場大合唱的場面，被爸爸的情歌魅力「嚇到」，回台後便頻頻要他在台北開唱，加上先前擔任彭佳慧演唱會嘉賓時反應熱烈，才決定開唱，要把許久未見的老朋友聚在一起。

游鴻明演唱會，由好友曾國城主持，兩人互動逗趣。

游鴻明承諾經典情歌絕對不會少，但為了避免氣氛太於悲傷沉悶，特別規劃如舞台劇般的劇情張力與層次感。至於最受關注的嘉賓人選，他已徵詢過女兒游宇潼的意見，打算將金曲〈樓下那個女人〉巧妙轉化為「樓下的女兒」，與女兒合作。

而他與曾國城、羅時豐、陳國華組成的「客家四賤客」，好友們也將出動力挺，游鴻明感性表示，這場演唱會最大的目的是為了回報長情的老歌迷，若台北場反應熱烈，未來更有機會規劃北中南巡演。

