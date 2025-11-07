等了2週！謝侑芯命案逆轉翻盤成謀殺 大馬高官親吐調查關鍵

謝侑芯猝死命案已轉往謀殺案調查，黃明志也被扣押調查中。翻攝IG@irisirisss900、翻攝IG@namewee

31歲「護理女神」謝侑芯魂斷馬來西亞，大馬警方一開始朝猝死調查，2週後案情才大逆轉，改為謀殺案，由於事發當時馬來西亞歌手黃明志人就在現場，還被搜出疑似毒品的藍色藥丸，卻一度獲交保，5日凌晨才主動投案，引發社會質疑。對此大馬內政部長拿督斯里賽夫丁特別出面說明。

根據《中國報》報導指出，斯里賽夫丁昨（6日）出席活動受訪時提及警方查案的作業程序，透露警方開檔調查後，首要工作就是進行案件分類，而有些案件並非僅援引單一法令，往往需要綜合多條法律條文來判定。

廣告 廣告

「只有在案件分類完成後，調查方向才會逐步確定。有時候調查方向不只一個，甚至可能同時進行兩到三個方向的調查。最終在所有調查結束後，警方才會定稿並提交完整報告。這就是整個調查流程。」斯里賽夫丁強調，「最重要的是，警方必須在最恰當、最合理的法律框架下追求真相，維護公義。」

黃明志5日凌晨主動投案前還先在警局前自拍。翻攝《中國報》

回顧整起意外，謝侑芯10月20日飛抵，10月22日卻在吉隆坡的悅榕莊酒店猝逝，大馬警方已徹查她與黃明志這48小時的所有行蹤，並進行驗屍，日前吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪時曾指出，完整的毒理與解剖報告預計需等待約3個月才能出爐。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



回到原文

更多鏡報報導

黃明志「秘約妙齡女孩」證據曝光！北市急下架影片 韓國瑜也曾約他「喝咖啡」

粿粿爆「裸體相擁」王子！出軌鐵證怎曝光？ 網笑：蘋果太誠實

「醫界王陽明」三婚又亮紅燈！賴弘國刪光夫妻合照疑似默認婚變