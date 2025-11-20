等了20年續集還沒拍 《康斯坦汀：驅魔神探》推出4K修復版

基努李維（左）在《康斯坦汀：驅魔神探》扮演萬念俱灰、頹廢氣質滿點的驅魔人康斯坦汀；至於被他揍的，則是布希樂團主唱蓋文羅斯戴爾，也是關史蒂芬妮的前夫。（華納兄弟提供）

20年前推出的驅魔電影《康斯坦汀：驅魔神探》（Constantine），取材DC漫畫《Hellblazer》，意外成為近年影壇漫畫電影熱潮的先驅。全片以刻意以諸多反高潮的手法，刻畫人魔大戰，多年以來都一直被敲碗拍續集。結果續集還沒來，決定先以4K修復版在台灣重映。

瑞秋懷茲（左）與基努李維（右）的搭檔非常有趣，呈現一種冷酷的調性。（華納兄弟提供）

跟大多數驅魔電影的主角都是神父、牧師，或者有堅定信仰的人，康斯坦汀卻恰恰顛倒。儘管天生就有分辨天使與惡魔的天賦，但也一直不斷被鬼魂所打擾，讓他痛苦萬分。為了逃避這種折磨，選擇自殺，卻因為自殺未遂又被放逐到人間，唯一救贖的方法就是跟那些遊蕩在人間的妖魔作戰。一心只想求死的他，偏偏死不掉，乾脆抽菸得肺癌，直到他被找去調查神祕自殺事件，進入了洛杉磯充滿神祕、妖魔與墮落天使的地下國度。

蒂妲史雲頓的天使造型真的有夠酷，無人能出其右。（華納兄弟提供）

基努李維（Keanu Reeves）以一身西裝、揮舞鐵拳，加上頹廢的氣質，甚至會對上帝比中指的形象，成功地演活康斯坦汀那種「要死不活」的態度。瑞秋懷茲（Rachel Weisz）在片中分飾兩人，還有中性氣質的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），片中帥氣逼人，成為扮演天使加百列的不二人選。在片中僅有幾個鏡頭的西亞李畢福（Shia LeBeouf），甚至在片尾工作人員字幕全部跑完時，竟然又有新的造型出現，堪稱是超級彩蛋。

西亞李畢福當時還正在轉大人，僅客串幾個鏡頭，不過等到片尾工作人員名單字幕跑完，他又換個造型出場了，是彩蛋！（華納兄弟提供）

有趣的是，多年來一直討論要不要拍續集，甚至先行發展出影集版。不過隨著DC電影的重新改組，2022年確認了有再拍一部《康斯坦汀：驅魔神探》，從基努李維到導演法蘭西斯勞倫斯（Francis Lawrence）都很高興再次搭檔，但故事內容究竟是續集，還是重啟、以配合DC電影的再出發？一切都是未知數。

