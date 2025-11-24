等了20年！新亭洞連環殺人懸案宣告偵破 凶手早已身亡

圖／YonhapnewsTV

南韓經典影劇《信號》，劇中多起命案改編自韓國真實案件，其中一起案件原型是當地知名懸案「新亭洞連續殺人案」。案發於2005年6月和11月，兩名被害女性被以相似手法殺害，警方一度調查超過23萬人，仍舊無果。2016年重啟調查，並在2020年以先進搜查技術重新鑑定證物後，21日宣布破案，確定兩案為同一人所為。不過凶手十年前就已過世，因此案件以無公訴權結案。

韓劇《信號》預告片段：「這是模仿那個案子對吧？那個社區內有女子死去的案子。還沒回家嗎？除了我，你還有和其他人聯絡嗎？車刑警，今天身體不舒服嗎？車秀賢！秀賢！」

2名女子陳屍巷弄後，險些成為下一個受害者的女主角，驚險脫逃。韓劇《Signal 信號》曾改編翻拍的懸案，終於在事發20年後找出真凶。

韓聯社TV主播：「警方找到了20年未結案的首爾新亭洞婦女連環殺人案的犯人，過程中動員了所有先進鑑識調查方法，最終成功找出當時的嫌疑人。」

垃圾桶旁，放著一個用細繩捆紮的米袋，5個月後類似的塑膠袋包裹，再度出現在住宅區。2005年6月和11月，首爾陽川區新亭洞先後發生兩起命案，兩名死者頭上都戴著黑色塑膠袋，犯案手法雷同，被警方判定為連續殺人案。

韓聯社TV記者：「這是當時棄屍地點之一，受害者到同一棟建築物辦事後被殺害、綁上繩子，在路邊停車場被發現。」

警方曾展開地毯式搜查，但卻未能找到關鍵線索，2013年轉列懸案。直到2016年，首爾警察廳重啟調查，在比對了1萬5千人的DNA樣本後，終於鎖定犯人，且確定兩起案件由同一人所為。

首爾警察廳刑事機動隊隊長 申在文(11/21)：「經確認，嫌疑人的檢體仍由醫院保存。根據國科院的鑑定結果顯示，嫌疑人A某的DNA，與兩起案件證物上的DNA完全一致。」

凶手確認為當地某大樓管理員，2006年因另一起性犯罪案件入獄，10年前已死亡，案件只能以「無公訴權」結案。儘管結果略有遺憾，這起長期未解懸案，得以真相大白，背後日新月異的科學搜查技術，功不可沒。

參展民眾 金秀賢：「正因為有這樣不斷研究的人，目前為止科學搜查逐漸發展，我們國家才得以成為在相關領域具有權威性的國家。」

上周舉行的南韓規模最大科學搜查大會（CSI KOREA），處處可見助力警方調查的新技術。

韓聯社TV記者：「可以代替前往有害氣體擴散或建築物崩塌等人類難以接近的現場，蒐集照片、影像和遺留訊息。」

有深入危險現場，而且不受距離限制，在海外也能控制的機器狗；還有搭配顯微鏡，將細微痕跡化為證據的異物分析技術。

韓聯社TV記者：「 我在異物分析採樣機器內，放了我的名片。游標點擊一下就可以採集到墨水顆粒，在案發現場，絕對可以捕捉到肉眼無法確認的痕跡。」

另外，收集氣體的設備，能夠分析火災事故，是否由有害物質外洩引起；新開發的試劑，更讓以往需要至少半小時的指紋採集工作，速戰速決。

展場工作人員：「 以往塗完試劑，還需要一段時間，沖洗後也要等很長時間，但是現在非常簡單地塗抹，幾秒鐘就結束了。」

如今有了AI的幫助，連多個重疊的指紋，或是受到其他圖案干擾的指紋，也能迅速分離。

AI相關企業代表 張志煥：「約2到3秒內就能提取指紋。」

京畿南部警察廳科學搜查科 李恩珠：「最近發生的盜竊事件中，耳機表面出現指紋，但第一次沒能搜索到指紋，利用重疊指紋分離系統後，才將指紋分離，確定了凶嫌身份。」

DNA分析技術也有所突破，研究人員可以透過唾液等，辨別嫌疑人年齡、性別、生活習慣，即使是同卵雙胞胎也能區分。

這種DNA鑑定，現在更不受地點限制。簡易試驗組，讓警方在分秒必爭的案發現場，也能在一分鐘內確認，證物是否沾有體液，而且價格只要以往試劑的十分之一。

韓聯社TV記者：「 用棉花棒擦拭我喝過的飲料瓶，沾上試劑，馬上就能看出有沒有沾到唾液。」

警方每年委託國科院進行基因鑑定的數量，超過30萬件，如果現場能初步篩選，有望大幅減少不必要的分析。

成均館大學科學搜查系教授 林時根：「在科學調查領域，能在現場識別體液或分析DNA的技術並不多。新技術在經濟上可以節省成本。」

只是隨著犯罪手法日益複雜，有時案發現場沒留下任何犯罪痕跡，這時候「昆蟲追蹤」技術，有望帶來轉機。

韓聯社TV記者：「 再過約70個小時後，這些蛆就會變成我右手上的蛹。法昆蟲鑑定室正是透過昆蟲隨著時間的變化，來推定死亡時間。」

南韓警察廳法昆蟲鑑定室利用昆蟲的種類與成長數據，倒推死者死亡時間，用作破案關鍵。自2022年成立以來，用這一方法協助偵查的案件多達422起。

南韓警察廳法昆蟲鑑定室研究員 吳大建：「透過推定死亡時間，可縮小偵查範圍，也可用以證明陳述的可信度，是非常重要的調查技術。」

昆蟲正成為「無聲的目擊者」，以生命歷程訴說犯案時刻，而南韓警方也正運用這些證據，推動科學辦案邁向新的里程碑。

