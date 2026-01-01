等了25年！《尋秦記》回憶殺威力驚人「15分鐘就一場」 女星驚呆：比公車還密集！

影迷期盼25年的神作《尋秦記》電影版，日前於香港維多利亞港舉行極具氣勢的首映典禮。監製兼主演古天樂率領原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名盛裝出席。現場除了「大王」林峯的死忠粉絲扮成兵馬俑力挺，動作大師洪金寶也罕見帶著三個兒子首度公開同台，為這場「史詩級回歸」增添超強氣場。

面對各地開出的亮眼預售佳績，古天樂在台上顯得相當感性。他特別點名致謝兩位已故的功臣：原著小說作家黃易，以及在劇中飾演「烏博士」的資深演員廖啟智。古天樂表示：「沒有黃易老師的創作，就沒有這個成功的IP；而廖啟智老師極具說服力的演技，讓項少龍的穿越故事更有真實感。」

在片中威震八方的「秦王」林峯，一現身便遭到打扮成「兵馬俑」的粉絲瘋狂追星，全場大喊「大王」的聲浪震撼維港。林峯直呼能找回原班人馬簡直是「夢幻聯動」。而宣萱則分享了令她震驚的香港上映排片表：「我看到時刻表竟然比公車班次還密集，平均15分鐘就有一場！這真的太誇張，但也代表觀眾等了25年的期待值有多高。」

事實上，《尋秦記》在港首日排片高達1460場，氣勢直逼好萊塢大片，票房更有望挑戰去年《破·地獄》的紀錄。

擔任武術指導的「大哥大」洪金寶，此次帶著二個兒子一起現身，他開心表示這是父子四人（二兒子洪天祥幕後工作、洪天明及小兒子洪天照幕前演出）首次合作的作品，深具紀念價值，但也不忘展現大哥大的幽默：「現在年輕人都又帥又厲害，但跟我比起來還是差一點！希望下次再合作動作片，如果我們父子四人去談情說愛，觀眾應該不會想看吧？」

提到古天樂的動作戲，洪金寶則是大讚在合作過《殺破狼·貪狼》後，完全不擔心古仔的體能，「任何招式他都能表現得很好」。

隨著香港與中國大陸（預售破千萬人民幣）的熱潮延燒，台灣粉絲也瘋狂敲碗，除了期待看到項少龍的最終結局，更紛紛許願希望古天樂、林峯等主創能跨海來台宣傳。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導