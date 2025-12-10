等了25年！《尋秦記》電影版天命回歸 古天樂、林峯師徒對峙

古天樂在電影版《尋秦記》中飾演項少龍，生了一個兒子名叫「項羽」。華映娛樂提供

《尋秦記》在劇迷瘋狂敲碗多年後，終於確定將於2026年1月9日「天命回歸」。這部電影由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，並集結了2001年同名港劇的原班人馬：古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名領銜主演。

2001年，改編自知名小說家黃易作品的電視劇《尋秦記》轟動亞洲，不僅奠定古天樂的巨星地位，更成為穿越題材的經典代表性作品。時隔25年，終於推出延續電視劇劇情的電影版本，以更升級的劇情和視覺效果登上大銀幕，引發粉絲高度期待。

師徒情誼破裂引爆跨時代張力 兩人繼《九龍城寨》後再度合體

電影版集合原班人馬上陣，觀眾熟悉的角色人物，包括古天樂扮演的項少龍、林峯扮演的秦王（趙盤），以及宣萱扮演的烏廷芳、郭羨妮扮演的琴清等人都在電影中出現，勢必勾起所有「尋迷」的集體回憶。

今日公佈的電影前導海報，再度呈現港劇版中師徒情誼破裂的古天樂與林峯再度對峙。兩人必須再度面對過往的恩怨情仇，這也是兩人繼去年的話題電影《九龍城寨之圍城》後再度合體演出，讓觀眾感受跨時代的震撼張力。

林峯在《尋秦記》中飾演趙盤。華映娛樂提供

電影故事是延續電視劇結局19年後所發生的全新故事。劇情描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝歸隱的項少龍一家，卻仍被他的徒弟秦王盡收眼底。

《尋秦記》前導海報。華映娛樂提供

項少龍之子項寶兒長大成人成關鍵 秦朝再起風波

除了原班人馬震撼回歸，電影《尋秦記》也加入了多位全新角色，為故事注入新氣象。其中一個關鍵人物是項少龍的兒子項寶兒，在劇集結尾時，項寶兒決定將名字改為項羽，讓項少龍嚇了一跳，沒想到自己生了日後為世人所熟知的西楚霸王項羽。電影版中的少年項寶兒由新生代港星朱鑑然飾演，項羽長大成人也成為劇情轉折的關鍵。

《尋秦記》原班人馬回歸， 宣萱飾演烏廷芳、郭羡妮飾演琴清。華映娛樂提供

當秦王以為即將一統六國之時，現代人Ken突襲，迫使他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。



