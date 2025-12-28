等了26年！情歌之王李聖傑在小巨蛋遇強震「杵台上」驚呆.鋼筋狂搖、電梯鋼索晃動，全場所有人警報大響！

記者倪有純攝

昨深夜十一點多，東北地區發生顯著有感地震，氣象署發布地震速報，震度四級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。正在小巨蛋2F受訪的「情歌之王」李聖傑和全媒體，當下感受狂搖晃動，甚至有媒體拍攝到背板後方上空的電梯鋼索晃動。

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）等侯二十六年，於十二月二十六日、二十七日一連兩天站上台北小巨蛋舞台，引爆李聖傑《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會，二十七日演出後，他在小巨蛋慶功受訪卻遇4級地震，現場鋼筋狂搖、接著所有人手機國家級警報狂響，一度暫停訪問，杵台上等待，大家也只能靜等地震結束，晃動超過一分鐘結束。

沒想到突然遇到大地震，李聖傑當場呆住，他沒想到在小巨蛋遇到這麼大的地震，不少現場的媒體，也都被大地震給嚇到，大家差點就拔腿跑了，而李聖傑也驚呼「感受到這個震撼力，還在搖，沒事沒事！」，李聖傑安慰現場媒體：「活在當下」。等搖動告一段落，訪問繼續時，李聖傑傻笑說：「 我已經忘了要講什麼了。」

李聖傑兩場小巨蛋皆秒殺完售，吸引2萬樂迷聽他再現《癡心絕對》神話！在球場和網球迷揮棒演唱，也是第一次，對他而言，不僅是一次演唱會，而是一段演藝人生的成績檢視。

慶功訪談雖強遇大地震一度中斷，李聖傑表示「活在當下」，卻也坦言，真正站上舞台的那一刻，心情比想像中還要複雜，「隔了26年，一個歌手能再站在這個舞台，其實從來沒有想過」。

回首這些年，遇過的人、經歷的事，都在那一瞬間湧上心頭，如今的他，選擇用更自在、也更溫柔的方式看待一切，演唱過程裡，他不諱言幾度差點落淚，這份情感，也延伸到對已故音樂人-屠穎老師的思念。李聖傑哽咽透露，這正是他在開場3首歌後特別安排「那個位子」的原因，「我覺得老師，還有很多重要的音樂人，其實都在現場」。過去深刻的音樂交流，如今成了心中最深的感謝，他也希望能用音樂，向老師道出一些來不及說出口的話。

接下來，他也將前往馬來西亞繼續巡演，場地規模達1萬多人，期望整體製作能更精緻化。而身為高雄人的他，也沒忘記家鄉，「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望明年有機會」。