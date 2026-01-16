等了3年多！BLACKPINK「完全體回歸」2/27發迷你專輯 粉絲哭：等到我都老了

韓國女子天團BLACKPINK先前在高雄開唱。翻攝自臉書理想國



睽違將近3年半，南韓女子天團BLACKPINK確定要在下個月以「完整體」回歸，所屬經紀公司YG Entertainment昨（1/15）日公布，BLACKPINK將推出第3張迷你專輯《DEADLINE》，並訂於2月27日發行，同步開放預購。

《DEADLINE》是BLACKPINK繼2022年正規二輯《BORN PINK》之後，睽違約3年5個月再度合體推出的完整音樂企劃。這段期間，團體只有在去年7月短暫發行數位單曲〈JUMP〉，此次新作也預計將收錄該曲，並搭配3至4首全新歌曲，讓歌迷久候的期待終於落地。

YG透過BLACKPINK官方微博表示，《DEADLINE》凝聚了BLACKPINK一貫強烈的團體存在感與多元音樂風格，整體製作早已完成，包含音樂錄影帶在內的相關內容，也將陸續釋出。官方聲明中特別感謝粉絲長時間的耐心等待，強調將以最高品質的作品回應支持。隨著首波視覺曝光，象徵BLACKPINK大型宣傳期正式啟動。

實體專輯方面，《DEADLINE》共推出4種版本。黑色與粉色版本定價為2萬2300韓元（約新台幣480元），內容包含CD、寫真書、自拍小卡、照片貼紙、圖形貼紙與團體摺疊海報；銀色版本定價1萬5600韓元（約新台幣335元），則保留CD、寫真書、小卡與摺疊海報，並改以相片膠捲風票根取代部分貼紙配置。另有較高階的灰色版本，定價2萬6700韓元（約新台幣573元），額外收錄Credit明信片、刮刮留言卡、團體明信片與成員個人照片。

YG也同步推出《DEADLINE》限定周邊商品，採用水晶沙漏造型的氣氛燈，定價5萬9400韓元（約新台幣1275元），並附贈信封與照片小卡，設計曝光後即引發粉絲討論。BLACKPINK目前正進行同名世界巡演《DEADLINE》，並將於1月24日至26日在香港啟德體育園舉行巡演最終站，為回歸暖身。

BLACKPINK宣布確定回歸的消息曝光後，在Threads引發熱烈討論，不少粉絲興奮喊：「完全體就是爽！」、「錢準備好了」、「我的老天BP終於肯回歸了」、「這輩子居然還看得到BLACKPINK回歸」、「真的假的啊，認真嗎？我還是不敢相信」、「有種半輩子沒回歸的感覺」。

