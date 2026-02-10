等了3年終於當爸！《以神同行》金東旭女兒誕生 愛妻首曬萌照

金東旭升格新手爸爸，女兒的萌照、名字都公開。翻攝IG@sundayswithstella

恭喜！以賣座韓片《以神同行》系列在台聞名的演員金東旭，升格新手爸爸！他所屬的Studio Uhoo今（10日）也證實喜訊，透露：「母女均安！」

金東旭升格新手爸！女兒萌照首度公開

金東旭與圈外老婆Stella Kim結婚邁入第3年，去年底曾公開懷孕的好消息，當時已預告預產期就在今年初，Stella Kim今則在IG限動公開小孩萌照。照片中，Stella Kim輕輕地用手安撫寶寶，畫面溫馨，母愛爆棚。

引人注目的是，Stella Kim還寫著「rowan grace kim」，同步公開女兒的名字。金東旭的經紀公司也證實喜訊，接受韓媒訪問時表示，「金東旭已在近日迎來女兒出世，母女都十分健康。」

金東旭老婆差點變「少女時代」！秀英是她閨密

金東旭（左）與圈外老婆結婚邁入第3年。翻攝NAVER

廣告 廣告

金東旭的老婆公開女兒照片，還分享升格媽媽的第一次外出就是為了閨密秀英。翻攝IG@sundayswithstella

42歲的金東旭在2023年12月將小7歲的Stella Kim娶進門，由於Stella Kim曾是SM娛樂練習生，一度有望隨「少女時代」出道，只是後來因為父母反對，未能如願出道，轉往美妝行銷領域發展的她，目前往返美韓工作。

此外，Stella Kim與少女時代的秀英是好閨密，今還在限動公開幫今天生日的秀英慶生的照片，寫著：「rowan出生後，媽媽第一次出門放風，為了秀英的生日！」顯見兩人的好交情。

金東旭新作《四人行，不行》在台熱映中

金東旭最近正在宣傳河正宇執導的新片《四人行，不行》，當時他曾提到準人父的心聲，透露，「一直希望能成為像朋友一樣的爸爸！」表達他對父親角色的期待與期許。《四人行，不行》在台熱映中。



回到原文

更多鏡報報導

苦等20年終於等到！SJ藝聲首接個人代言「超自律」 笑喊：維他命吃得比飯多

K-pop首位葛萊美得主爆喜訊！《獵魔女團》女聲EJAE年底完婚 老公是合作9年的他

女粉一舉牌就送35萬項鍊！GD首辦見面會寵爆 當場送「結婚賀禮」全場看傻

第2個沒有大S的紀念日！具俊曄備蛋糕、美酒上金寶山 頂10度低溫「深情伴愛妻」慶結婚4週年