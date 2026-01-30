等了3年！億萬名媛「蔡天鳳碎屍案」9/21正式開審 遺產糾葛、2億豪宅爭議、子女撫養權「懶人包」一次看

蔡天鳳碎屍案震驚全球。翻攝Instagram @xxabbyc

震驚全球的 28 歲億萬名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，自 2023 年 2 月發生至今已屆三年。這起命案不僅因殘酷的作案手段引發國際關注，更揭示了一個「寄生家庭」如何因財產糾葛而對恩人痛下殺手。隨著 2026 年初司法進度的重大更新，法院已正式敲定核心被告的開審日期。本文特別整理了本案的最新法律進度、資產爭議及子女現況，帶您一次掌握這場漫長審判的關鍵資訊。

司法進度：2026 年 9 月大審排期

本案涉及多名被告，目前正由香港法院分層級審理。2026 年 1 月 27 日，香港高等法院召開閉門案件管理聆訊，針對涉及謀殺重罪的三父子定下了明確的審訊時間表：

核心3被告：前夫鄺港智、前公公鄺球、前大伯鄺港傑。

最新動態：三人被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。法官已排定於 2026 年 9 月 21 日正式開審，審訊預計耗時 45 天，目前被告均在羈押中。

首名判刑者：前婆婆李瑞香因「妨礙司法公正罪」，已於 2025 年 10 月 28 日由區域法院法官陳廣池判處監禁 18 個月。法官在判詞中直言，雖然其行為出於護子心切，但其隱瞞真相的行為嚴重衝擊了司法公義。

豪宅爭議：7,280 萬港幣物業成致命導火線

命案的核心動機被認為與位於何文田的7,280 萬（當時折合約新台幣 2.8 億）加多利山 KADOORIA 豪宅有關。這處房產由蔡天鳳於 2019 年全資購入，當時為了節省大筆印花稅，採納了前公公鄺球的建議，將物業登記在其名下。

利益衝突：2022 年底，蔡天鳳有意轉售該豪宅以資金回流並另行安置前夫一家，此舉引起鄺球極度不滿，雙方多次爆發口角。

法律後續：由於物業登記人為被告，遺產管理人與蔡家目前仍就該產權與鄺球進行法律訴訟。此外，律政司於 2025 年 7 月正式提出訴訟追討該物業相關的 1.2 億港元印花稅及罰款，使財產問題更加複雜化。

遺產糾葛：複雜的繼承權法律戰

蔡天鳳生前身家預估破億，且身兼多間公司董事。由於她與現任丈夫、譚仔米線創辦人之子雖然舉辦過盛大婚禮，但並未正式辦理法律上的註冊登記，這直接導致了遺產分配的法律難度：

分配疑慮：根據法律，若無有效遺囑，遺產通常由配偶與子女繼承。前夫家疑似想藉由與蔡天鳳所生的兩名子女，透過監護權變相控制巨額資產。

管理現狀：目前蔡母（五姐）已獲委任為遺產管理人，負責統籌女兒名下的各項資產與法律糾紛，以防止遺產流入嫌疑人手中。

子女撫養權：打破隔閡共同照顧

蔡天鳳生前最掛念的四名年幼子女，現狀一直是社會關注的焦點。這四個孩子分別由前夫鄺港智及現任丈夫所生：

撫養安排：四名子女目前由蔡母與現任丈夫譚家共同撫養。

家屬近況：現任丈夫曾在受訪時表示，會將前夫所生的兩名子女視如己出，確保四個兄弟姊妹能在穩定的環境下共同成長。蔡母五姐則多次在社群平台上表達對女兒的思念，並強調會全力守護女兒留下的骨肉。

這起橫跨三年的名媛命案，預計將在 2026 年 9 月迎來最終真相。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

孫協志再婚夏宇童！媽媽孫麗鈞淡然回應：他們高興就好 「花格格」樂談寶寶：能生最好

姚元浩質疑「不認真」鬼鬼回嘴「引爆衝突」全被拍 屈中恆老婆Vicky目睹全程：嚇死我了

韓女團解散6年「成員轉行當空姐」 親曝「拒絕移民原因」

吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手