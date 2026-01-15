等了3年！BLACKPINK確定回歸 一派粉絲卻怒了：支持解約

【緯來新聞網】韓國超人氣女團BLACKPINK先前原本傳出去年就要回歸，結果一直延期，直到韓國時間凌晨0時，官方終於宣布將在2月27日發行第3張迷你專輯《DEADLINE》，讓許多粉絲都萬分期待，但也有一派人感到不滿，認為公司很不用心，掀起兩派意見。

BLACKPINK宣布將於2月27日回歸。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

BLACKPINK宣布確定回歸的消息曝光後，在Threads引發熱烈討論，不少粉絲興奮喊：「終於等到妳們了」、「錢準備好了」、「我的老天BP終於肯回歸了」、「這輩子居然還看得到BLACKPINK回歸」、「真的假的啊，認真嗎？我還是不敢相信」、「有種半輩子沒回歸的感覺」。



然而，抱怨的意見也不少，不滿YG娛樂對旗下藝人不用心，出道多年歌曲數量卻少得可以，「雖然我覺得有回歸已經不錯了，但真的只有迷你專輯而已嗎？YG你知道我等了3年嗎，結果你這樣對我，你活該被討厭」、「支持四閨女解約」、「Blink真的慘，YG在2018年怎麼有臉把BP推去巡演，4張專輯25首歌+solo才32-33首歌，10週年你跟我說迷你3？而且YG真的很愛拿remix版水數量」、「YG想的大概是反正我出的團都火，隨便出個歌都有人買單，所以做事就變得很隨便」。



據了解，BLACKPINK去年10月來到高雄開唱，演唱會結束後，YG娛樂更宣布即將推出新歌曲，並已完成MV拍攝，最快將在12月中發布，不料回歸計畫一延再延，也不難想像為何粉絲會一片罵聲了。

