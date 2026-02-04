等了30年終於唱到南台灣 蘇永康首度高雄個唱「2種會員」搶先買

蘇永康出道逾30年，首度將在高雄開個唱。（D-SHOW提供）

香港情歌天王蘇永康，出道逾30年，正式宣布將4月25日首度前進南台灣，於高雄流行音樂中心海音館盛大開唱。此次演出不僅是蘇永康首次在高雄舉辦個人大型售票演唱會，也為他橫跨三十餘年的音樂旅程，寫下別具意義的重要一站。

多年來，蘇永康以溫潤細膩、極具情感層次的嗓音，在華語樂壇佔有無可取代的位置。《男人不該讓女人流淚》、《越吻越傷心》、《舊愛還是最美》等經典情歌，陪伴無數歌迷走過青春、愛情與人生轉折，成為眾人心中的共同記憶。雖然過去多次來台演出，並在台北累積深厚歌迷基礎，卻始終未曾於高雄舉辦大型個唱，此次南下開唱，對歌迷與蘇永康本人而言，皆具有高度象徵意義。

回顧去年於台北舉辦的演唱會，門票開賣即迅速完售，現場座無虛席、氣氛熱烈。蘇永康以穩健深厚的唱功，搭配高完成度的舞台製作，橫跨不同時期的經典曲目，並透過重新編排的音樂設計，讓熟悉旋律展現嶄新層次，獲得觀眾一致好評，不少歌迷直呼「每一首都唱進心裡」，也讓外界對高雄場演出充滿期待。

近年來，蘇永康持續活躍於音樂舞台與現場演出，不僅穩定進行演唱會及音樂相關工作，也以更成熟、自在的狀態回到舞台，展現歷經歲月淬鍊後的情感深度與表演張力。他曾分享，隨著人生歷練的累積，對歌曲的理解與詮釋更加內斂真實，希望透過現場演唱，與歌迷進行更直接、純粹的情感交流。

延續台北場的高口碑與感動，《2026蘇永康演唱會》高雄站，預計將完整呈現其出道以來最具代表性的音樂作品，結合細膩情感、成熟舞台魅力與精緻音樂編排，邀請南部歌迷一同走進現場，感受跨越30年的情歌力量。演唱會門票將於7日下午2點正式開賣，遠傳電信與 friDay影音 會員可於6日中午12點至18點搶先購票，票價分為4,380元、3,280元、2,280元、1,280元及身障席1,640元，全區皆為對號入座，更多演唱會相關訊息可關注主辦單位遠傳電信與 D-SHOW 官方社群。