等了30年！情歌天王蘇永康終於南下 4月唱進高雄海音館

香港情歌天王蘇永康將於4月25日首度前進南台灣，在高雄流行音樂中心舉辦個人大型售票演唱會，門票將於2月7日下午2點正式開賣，遠傳電信與friDay影音用戶則可於2月6日中午12點至18點搶先購票。這不僅是蘇永康出道逾30年來首次在高雄舉辦個人大型售票演唱會，也為他的音樂旅程寫下重要一站。

多年來，蘇永康以溫潤細膩、極具情感層次的嗓音，在華語樂壇佔有無可取代的位置。《男人不該讓女人流淚》、《越吻越傷心》、《舊愛還是最美》等經典情歌，陪伴無數歌迷走過青春、愛情與人生轉折，成為眾人心中的共同記憶。雖然過去多次來台演出，並在台北累積深厚歌迷基礎，卻始終未曾於高雄舉辦大型個唱，此次南下開唱，對歌迷與蘇永康本人而言，皆具有高度象徵意義。

廣告 廣告

回顧去年於台北舉辦的演唱會，門票開賣即迅速完售，現場座無虛席、氣氛熱烈。蘇永康以穩健深厚的唱功，搭配高完成度的舞台製作，橫跨不同時期的經典曲目，並透過重新編排的音樂設計，讓熟悉旋律展現嶄新層次，獲得觀眾一致好評。不少歌迷在現場直呼「每一首都唱進心裡」，也讓外界對即將到來的高雄場演出充滿期待。

《2026蘇永康演唱會》高雄站將於四月舉行。（遠傳電信 / D-SHOW 提供）

近年來，蘇永康持續活躍於音樂舞台與現場演出，不僅穩定進行演唱會及音樂相關工作，也以更成熟、自在的狀態回到舞台，展現歷經歲月淬鍊後的情感深度與表演張力。他曾分享，隨著人生歷練的累積，對歌曲的理解與詮釋更加內斂真實，希望透過現場演唱，與歌迷進行更直接、純粹的情感交流，讓每一場演出都成為特別的回憶。

延續台北場的高口碑與感動，《2026蘇永康演唱會》高雄站，預計將完整呈現其出道以來最具代表性的音樂作品，結合細膩情感、成熟舞台魅力與精緻音樂編排，邀請南部歌迷一同走進現場，感受跨越30年的情歌力量。演出地點為高雄流行音樂中心海音館，票價分為4,380元、3,280元、2,280元、1,280元及身障席1,640元，全區皆為對號入座。

想了解更多遠傳電信優先購與演唱會相關訊息，請持續關注主辦單位遠傳電信與D-SHOW官方Facebook及Instagram。

2026蘇永康高雄演唱會票價與座位圖。（遠傳電信 / D-SHOW 提供）

🎤2026蘇永康演唱會🎤

演出日期 : 2026年4月25日(六)

演出時間 : 19:00 (實際演出時間現場為準)

演出地點 : 高雄流行音樂中心 海音館

演出場地地址 : 803高雄市鹽埕區真愛路1號

售票系統 : 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 : ibon售票系統 (https://ibontw.com/2026WilliamSo)

遠傳電信/friDay影音優先購 : 2026年2月6日(五) 12:00~18:00

正式啟售時間 : 2026年2月7日(六) 14:00

節目票價 : $4,380/$3,280/$2,280/$1,280/身障席$1,640 (全區坐席)

延伸閱讀

影/寶可夢玩家「靖國神社」辦活動惹怒中方！帥化民：非常挑釁

陸上千漁船在台海設「漂浮長城」！外媒分析：恐「演練鎖台」

中職/委國動盪轉機2天來台 中信兄弟開訓羅戈現身