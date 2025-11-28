等了4年的婚禮！邱澤牽手甜吻許瑋甯現身 絕美婚紗曝光

生活中心／李世宸、張皓宇 新北報導知名八點檔演員顏曉筠，因車禍需要休養，神隊友演員白家綺，第一時間接下演出邀約，她喊話心情複雜也相當心疼，希望曉筠早日康復，不過巧合的是，白家綺剛接戲就要和演員老公吳東諺互動，讓她首次對戲就笑場。演員白家綺：「希望說，可以不要讓大家失望，然後可以讓這個角色，可以有一個好的收尾，然後也讓芸菲可以安心的養傷，然後早日康復。」演員白家綺重返八點檔戰場，這次是來接替好友演員顏曉筠的演出。演員白家綺：「其實心情真的很複雜，因為是曉筠出車禍嘛，看到她受傷大家都很心疼，不可能去模仿曉筠啦，對可能會演出一個，不太一樣味道的芸菲，但是我相信大家，也可以體諒也可以接受，因為畢竟長的就不一樣了。」白家綺祝福顏曉筠能夠早日康復。（圖／民視新聞）白家綺坦言心情複雜，也強調曉筠的演出無可取代，希望能幫助劇情好好收尾，讓曉筠專心養傷。演員顏曉筠vs.吳東諺：「沒關係逸凱，我們兩人冷靜一點冷靜。」這條顏曉筠劇情線，白家綺平常就在關注，也讓她有信心第一時間接下演出邀約，和老公吳東諺對戲，這經驗更是難得。演員白家綺：「第一次一起對戲，然後也是第一次一起演夫妻，其實第一次對戲的時候，還滿尷尬的，突然要看著他的臉，然後很溫柔的說話，一開始有笑場啦，在排戲的時候。」不只夫妻互動有話題，八點檔拍攝現場，也到處是白家綺昔日熟識的演員。王燦喊話對白家綺有信心。（圖／民視新聞）演員王燦vs.白家綺：「我相信觀眾其實已經對妳很熟悉，對曉筠也很熟悉，所以其實要進入那個狀態，應該是很快啦，真的嗎？對啊，所以大家都不用擔心，尤其是白家綺，謝謝，兩個都是美女，謝謝。」演員白家綺：「大家這些年都各自忙碌，像我們跟晏霈這麼好，連要吃個飯也很難，懷念以前的時光，然後也勾起很多以前一起拍八點檔的回憶。」神隊友神救援，為原本就極具挑戰性的情節，增加話題，白家綺的表現，更令觀眾期待不已。原文出處：神救援！白家綺接替養傷顏曉筠演出 初登場竟和老公對戲 更多民視新聞報導《醫學大聯盟》揭缺牙恐增失智症風險！醫：護牙即是護腦關鍵！《好運來》再加入新角色？「熟悉背影」大秀舞姿網友狂猜 呼聲最高是她！蔡家蓁《醫學大聯盟》睡姿怪異引發「筋膜炎」！自爆長年歪七扭八睡

民視影音 ・ 1 天前