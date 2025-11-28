等了4年的婚禮！邱澤牽手甜吻許瑋甯現身 絕美婚紗曝光
邱澤與許瑋甯今（11/28）晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場星光熠熠、席開超過40桌、迎來 400多位嘉賓。
稍早，新娘許瑋甯穿上國際高級訂製品牌Nicole&Felicia婚紗，以精緻剪裁與華麗設計成為全場焦點；邱澤則選擇台灣高端訂製品牌The House Tailors屋內洋服 的量身西服，完美呼應新娘造型，展現新人專屬的典雅氣質。
據悉，婚戒是由兩人親自設計，象徵獨一無二的愛情與共同承諾。邱澤與許瑋甯2021年因合作《當男人戀愛時》結緣，同年12月公開婚訊，並在今年8月誕下一子，粉絲與圈內好友紛紛獻上祝福。
