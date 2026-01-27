等了4年！後龍「百變影城文創園區」1/29開園 當天免費入場

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮「百變影城文創園區」BOT案，開工歷經4年，將於1月29日開幕營運，為苗栗添1處新觀光景點。業者回饋地方，後龍鎮民免費、苗栗縣民半價，為歡慶開幕，29日當天免費入園；縣府文化觀光局也於臉書粉專「苗栗玩透透」宣傳，並辦理抽獎小活動，送貓裏喵草莓抱枕。

縣府文觀局於臉書粉專「苗栗玩透透」介紹園區，主打沉浸式場景、多元主題，內有各種主題場景、電影感佈置，不管是拍照、拍短片還是親子同遊都超適合，走進去就像穿越不同片場，每一區都很好拍。

文觀局表示，「苗栗玩透透」也辦理抽獎小活動，分享「百變影城文創園區」該篇貼文並留言就抽可愛的貓裏喵草莓抱枕10名，將於30日公布得獎名單。且業者為歡慶開幕，宣布29日開幕當天，全面免門票、免停車費。

縣府活化後龍鎮大山里約8公頃濱海遊憩區用地，與太陽城國際傳播公司簽訂投資契約，推行百變影城文創園區BOT案，由業者投資3.6億元興建影視拍攝場景、文創體驗與露營區等設施，打造1處提供劇組拍攝及民眾遊憩的園區，2021年底開工。

惟此案受疫情衝擊及天候因素，致工程延宕，經縣府輔導及業者趕工，將於29日開幕營運。園區入園採收費制，一般票300元、優惠票250元、兒童票(身高110~140cm)150元；業者回饋地方，憑相關證件，後龍鎮民免費、苗栗縣民及身心障礙者則是一般票的半價。

