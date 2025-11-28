等了4年！許瑋甯世紀婚禮「低胸爆乳開炸」邱澤嗨喊：終於讓她實現

記者林汝珊／台北報導

邱澤婚紗相當性感。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴。許瑋甯以低胸平口婚紗禮服現身，炸出好身材。邱澤透露：「一年前開始把時間空下來，今天讓她實現。」

許瑋甯、邱澤結婚4年舉行世紀婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

邱澤受訪表示兩人在1年前就把今天時間給空下來，今天席開約43桌，金額則不透露，「主要就是一個心意，大家玩得開心才是重點。」被問到在籌備婚禮的過程是否有過爭執？兩人則表示「有討論」：「希望來的賓客都開開心心，這是我們最希望的。」

許瑋甯也透露兒子也在現場，「今天穿得很爸爸很像」，表示今天是第一次見到如此大場面，「是沒有到哭，但還需要安撫一下，也很謹慎在觀察大家。」

