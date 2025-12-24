等了4年！集集線明年1／5復駛 兩階段通車看這裡

建於1933年的集集火車站，是全台少數保存完整的日式檜木造車站之一。（集集鎮公所提供／劉慧茹南投傳真）

集集鎮是南投縣重要的觀光景點，也是台鐵具代表性的觀光支線之一，然而4年前因豪雨引發邊坡崩坍，土石擠壓鐵路隧道，加上後續進行隧道擴孔補強工程，導致路線封閉停駛，列車僅能行駛至名間鄉濁水站，後段改以客運接駁。近期工程即將完工，預計集集站明年元月5日復駛，終點站車埕站則於6月底恢復通車。

建於1933年的集集火車站，是全台少數保存完整的日式檜木造車站之一，站前並陳列退役蒸汽機車頭，遊客可租借單車環鎮，走訪綠色隧道、武昌宮、明新書院等景點，頗具人氣。過往旅客還可自彰化二水站轉乘集集支線列車，依序行經源泉、濁水、龍泉、集集、水里等站，直達終點車埕站。

2018年火車停駛前，集集鎮公所舉辦集集風景照片比賽，由許明亮得到銀獎。（集集鎮公所提供／劉慧茹南投傳真）

然而，集集線隧道使用超過80年歷史，早存在安全隱患，2021年集集至水里路段因豪雨造成邊坡土石滑落，擠壓隧道壁體變形而停駛。台鐵為提升行車安全，展開隧道擴孔及結構補強工程，使得這段鐵路停駛長達4年。停駛期間，濁水站至車埕各站須改以客運接駁，對旅遊動線影響甚鉅。

如今集集站將於明年元月5日復駛，其後的水里站及終點站車埕站預計於6月底完工復駛，鐵路恢復通行，對外地人來此旅遊或居民生活往來皆是一大利多。屆時集集站除安排彩繪列車行駛，沿線步道也將設置「星雨」光影迎賓廊道，並配合農曆春節舉辦鄉土燈會，可望為春節假期帶入鐵道觀光人潮，水里站也會和台鐵討論復駛配套，帶動當地觀光。

