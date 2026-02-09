等了5年終於當爸！楊昇達迎「小雪寶」曬抱娃照 感性告白若綺

楊昇達和若綺迎來女兒「小雪寶」。（謝采恩攝）

藝人楊昇達與妻子若綺曾因高齡求子之路不順，歷經多年努力與煎熬，終於在今（9日）迎來人生最重要的禮物，女兒「小雪寶」平安誕生。楊昇達開心在社群平台曬出抱著寶寶的照片，畫面中他小心翼翼將女兒摟在懷中，神情溫柔又專注，滿滿父愛溢於言表，瞬間感動無數網友。

楊昇達喜悅發文寫下：「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了。」，特別標註「#老婆我愛你 #楊氏新成員」，字裡行間盡是對妻子與新生命的感謝與珍惜。貼文一出，留言區湧入大量祝福聲浪，「恭喜老爺賀喜夫人」、「太感動了啦！」、「恭喜昇達，若綺辛苦了」、「恭喜感動，若綺媽咪辛苦了，昇達爸爸辛苦了，美好的一家三口」、「媽咪辛苦了，要好好休養身體唷，楊爸爸要好好當神隊友，加油」。

楊昇達升格當爸超開心。（圖／翻攝自IG @megaoyang）

今年40歲的若綺，克服天生體質與年齡壓力，歷經長達5年的努力，終於成功懷孕，她曾透露，當初看到驗孕棒出現兩條線時，忍不住在鏡頭前落淚。孕期期間，醫師也稱讚她狀態良好、胎位正，適合自然產，若綺更為了順利生產，每天規律運動、加強骨盆活動度，為迎接女兒做足準備。

