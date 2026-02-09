等了5年終於當爸！楊昇達迎「小雪寶」曬抱娃照 感性告白若綺
藝人楊昇達與妻子若綺曾因高齡求子之路不順，歷經多年努力與煎熬，終於在今（9日）迎來人生最重要的禮物，女兒「小雪寶」平安誕生。楊昇達開心在社群平台曬出抱著寶寶的照片，畫面中他小心翼翼將女兒摟在懷中，神情溫柔又專注，滿滿父愛溢於言表，瞬間感動無數網友。
楊昇達喜悅發文寫下：「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了。」，特別標註「#老婆我愛你 #楊氏新成員」，字裡行間盡是對妻子與新生命的感謝與珍惜。貼文一出，留言區湧入大量祝福聲浪，「恭喜老爺賀喜夫人」、「太感動了啦！」、「恭喜昇達，若綺辛苦了」、「恭喜感動，若綺媽咪辛苦了，昇達爸爸辛苦了，美好的一家三口」、「媽咪辛苦了，要好好休養身體唷，楊爸爸要好好當神隊友，加油」。
今年40歲的若綺，克服天生體質與年齡壓力，歷經長達5年的努力，終於成功懷孕，她曾透露，當初看到驗孕棒出現兩條線時，忍不住在鏡頭前落淚。孕期期間，醫師也稱讚她狀態良好、胎位正，適合自然產，若綺更為了順利生產，每天規律運動、加強骨盆活動度，為迎接女兒做足準備。
其他人也在看
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
40歲安心亞懶理酸民 馬甲造型超辣「直角肩＋燦笑」放電
40歲女星安心亞出道近20年，橫跨歌手、演員與主持三大領域，始終以亮眼表現穩坐演藝圈一線。向來樂於在社群分享生活的她，近日受邀登上尾牙活動舞台，事後也大方曬出當天造型美照，瞬間吸引破萬名粉絲朝聖。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
唯一進入林宅血案現場的記者 吳國棟回憶現場嘆這句
電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。當年進入林宅血案現場的資深媒體人吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事！雙胞胎小小的身軀讓他眼眶泛淚！居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！
趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像
中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。蔡佩伶報導
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
星二代長大了！王仁甫愛女赴澳讀名校 海邊美照曝光
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣藝人王仁甫與季芹育有一對兒女，夫妻倆向來重視孩子教育，曾豪砸約200萬元讓女兒樂樂赴加拿大就讀國際學校。去年樂...
MLB／拒絕當道奇教練！柯蕭轉戰球評 洋基退休球星、前國聯MVP也加入
美國電視台《NBC》今年重新獲得大聯盟轉播權，9日聘請3位退役名將柯蕭（Clayton Kershaw）、沃托（Joey Votto）、瑞佐（Anthony Rizzo）擔任球評，柯蕭上季季末震撼宣布退休，休賽季曾透露不打算重返道奇教練團，如今決定加入賽事轉播團隊。
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。