等了5年終於盼到續集 《天劫倒數2：大遷徙》交代末日後的倖存人類
2020年異軍突起的災難片《天劫倒數》（Greenland），因為碰上疫情，讓觀眾都覺得片中的末日景象顯得格外觸目驚心，也更好奇劇中人到底如何在末日後生還。等了5年之久，《天劫倒數2：大遷徙》（Greenland 2: Migration）總算來解答了。
延續《天劫倒數》的結尾，僥倖生還的蓋瑞提一家，必須面對嚴苛的極端氣候，一方面要面對災難性的輻射風暴，一方面則努力尋求可能的乾淨空氣與水源，同時要穿越大大小小的危機，抵達很有可能是最後一片淨土的南法地區。
導演雷克羅曼沃（Ric Roman Waugh）將《天劫倒數2：大遷徙》視為蓋瑞提一家旅程的最終篇章，在接受採訪時雷克就透露，他一直希望《天劫倒數》能以二部曲的形式講述災難和重建的故事：「這集電影將描述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建家園的。」雷克解釋道：「會用一種巧妙的方式來交代蓋瑞提一家最終的結局和去向。那麼，你會把它稱為續集嗎？是沒錯，但對我來說，這一集更像是這個故事的最終章。」
談到拍攝過程，女主角莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin）坦言：「那是我人生中最艱難的一次拍攝。絕對不是最輕鬆的；也不是最有趣的，真的是一段非常艱難的經歷。我們大部分時間都在戶外拍攝，於倫敦還有冰島取景。體力和精神上都讓人筋疲力盡。」她表示《天劫倒數》中的角色都寫得很好，觀眾可以看到他們在彼此生命中的軌跡：「我覺得這部電影有很多精彩之處，講述了一個家庭努力求生的故事，結果也非常成功，這是它能拍續集的原因。我很想親自看看續集！」
莫蓮娜透露這集電影將會更加著墨於核心理念—蓋瑞提一家總是會回到彼此身邊，連她自己都很期待看到最後的完成版本，「因為我覺得這一次，是結合疲憊、奔跑還有哭泣而成的模糊記憶，就像第一部片那樣。」
