等了6年！八里米倉里自來水通了 23戶水質安全大提升

新北市八里區米倉里第9、10鄰自來水延管工程歷經多年爭取總算完工，21日由地方自行舉辦通水典禮感謝各方協助。（新北市議員蔡錦賢服務處提供／吳嘉億新北傳真）

為解決區域地勢高、自來水壓力不足，長期仰賴山泉水的八里區米倉里9鄰、10鄰近5、60戶的居民，歷經6年的申請，配合水利署補助經費，花費2,270萬元的自來水工程近日完工，於今（21）日舉辦通水典禮，在地方鄉親與民代、自來水公司及八里區公所見證下，納入自來水供應系統，不但提升飲水安全與品質外，也結束多年用水不便的歷史。

蔡錦賢表示，6年前鄰近牛寮埔地區在完成自來水工程後，米倉里當地居民便提案爭取自來水延管，期間由八里區公所協助住戶申請臨時水電證明，前後歷經十餘次協調會議與會勘，排除行政與工程困難，在自來水公司第十二區管理處協助確認，並配合水利署爭取2,270萬元的「無自來水地區供水改善計畫」補助經費，才能讓工程順利完成。

蔡錦賢也提到，工程期間曾因道路鋪設經費短缺逾200萬元，影響施工進度，為此協調籌措經費，讓工程得以持續進行，並加速通水時程，才得以完成。

八里區公所區長林銚傑表示，本次自來水延管工程延伸管線約2,200公尺，協助23戶接管完成，讓居民能維持較穩定的用水需求，不須再仰賴山泉水；加上自來水水質較為安全，也可降低農作施肥、用藥可能造成地下水污染的健康疑慮，不但確保水質更安全衛生、有保障外，對居民生活與健康也都是一大改善。

林銚傑指出，這次運用既有管線與下方原有的加壓站延伸工程施作，施工期程較短、經費也相對節省，並成功爭取水利署補助，讓並成功爭取水利署補助，讓住戶僅需負擔從主管線接到住家的支管費用，提醒民眾若建物有編訂門牌，可向自來水公司提出申請接管，讓用水更便利。

