等了6年！鄧紫棋宣布來台開唱 喜極而泣：快要來了

香港實力派歌手鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡演將於明年4月空降台北，主辦單位理想國14日釋出重磅消息，證實鄧紫棋睽違6年後將再度與台灣粉絲見面。

鄧紫棋《I AM GLORIA》2.0世界巡演中奔波。（圖／翻攝鄧紫棋臉書）

鄧紫棋14日轉發官方貼文表示「關於GLORIA快要來台北」，並附上喜極而泣、愛心等符號，讓歌迷引頸期盼。

鄧紫棋14日轉發官方貼文表示「關於GLORIA快要來台北」。（圖／翻攝鄧紫棋IG）

鄧紫棋過去曾因節目《我是歌手》爆紅，並於2013年角逐金曲歌后，今年持續在《I AM GLORIA》2.0世界巡演中奔波，5月升級版本後接連唱進香港、上海、成都等多座城市。由於她的演出場地都以大型體育場為主，不少粉絲敲碗她唱進台北大巨蛋，若真的在大巨蛋演出，將成為她在台灣規模最大的一次開唱。

廣告 廣告

對此，粉絲紛紛湧入理想國臉書留言：「終於，等好久了」、「敲碗高雄場」、「拜託實名制」 、「6年真的好久！真等到了！」。不過目前票價與確切日期、地點都還沒確定，尚待主辦單位進一步公開。

延伸閱讀

中職/蘇智傑簽4年約續留獅隊 平均月薪達70萬

WBC/徵召進度相當順利！蔡其昌：目前沒聽到有人拒絕

WBC/張奕證實獲邀約！強烈意願想打 期待對決大谷翔平