等了7年半！水樹奈奈重返台北開唱 4月連唱兩天採實名抽選

日本聲優天后水樹奈奈睽違7年半將重返台北，於4月11、12日一連兩天在台北國際會議中心開唱。她特別錄製問候影片給粉絲，表示「每次來都獲得大家滿到爆炸的愛」。此次演唱會門票將於1月17日至19日在遠大售票系統進行全實名制抽選登記。

日本聲優天后水樹奈奈睽違7年半將重返台北 。（圖／雅慕斯娛樂 提供）

自2000年正式以歌手身分出道以來，水樹奈奈憑藉穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，成功累積跨世代粉絲支持。她不僅創下女性聲優歌手首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，更持續在大型場館巡演中不斷刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。

除了活躍於音樂領域，水樹奈奈同時也在動畫與遊戲配音界表現出色。她的聲音表現能夠橫跨多種類型角色，成功讓「聲優」與「歌手」兩條職業路線在同一職涯中並行發展，因此被視為「聲優天后」時代的重要象徵。

日本聲優天后水樹奈奈將在4月來台開唱 。（圖／雅慕斯娛樂 提供）

此次《NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI》演唱會消息一經公布，立即在粉絲間引發熱烈討論，許多粉絲直呼「等了好多年終於等到」。演唱會將以完整編制呈現最完美的舞台，同時也是水樹奈奈與海外粉絲直接面對面交流的重要一站。

演唱會票價分別為新台幣4000元、3600元、3200元、2800元以及身障席2200元，抽選登記時間為1月17日（六）中午12點至1月19日（一）中午12點止。主辦方雅慕斯娛樂表示，更多演出與售票相關資訊將在官方社群專頁公布，請粉絲密切關注。

日本聲優天后水樹奈奈台北場票價圖 。

