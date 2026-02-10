等了7年首度來台！全才音樂人Noridogam親口報喜 全樂團編制唱進The Wall

Noridogam將舉辦亞洲巡演，最終站選在台北。Young Team Productions提供

韓國全才音樂人Noridogam今（10日）宣布展開生涯首次亞洲巡迴，5月16日將帶著「Noridogam Asia Tour 2026-TAIPEI」登上The Wall Live House，首度來台開唱。Noridogam甫以全新單曲入圍本年度韓國大眾音樂獎，隨即再拋巡迴喜訊，他也親自向樂迷喊話表示：「相信很多人都是第一次看Noridogam的現場，希望大家能喜歡我們的演出！」

Silica Gel成員金春秋個人企劃啟動亞巡

Noridogam是韓國音樂人金春秋（Kim Chunchu）主導的個人企劃，他同時也是韓國指標性樂團Silica Gel的吉他手兼主唱。Silica Gel曾於2024年拿下金音創作獎「亞洲創作音樂獎」，去年更受邀在典禮擔任壓軸演出嘉賓，在韓國樂壇獲獎無數。Noridogam亦以製作人、編曲者身分，參與過Car, the garden、Owen、尹智英等多位音樂人的作品。

2019年，Noridogam以個人出道作〈Choonghunboo〉正式亮相，逐步建立起獨特的敘事風格，擅長將與特定場景、記憶連結的細碎情緒，轉化為如日記般的音樂故事。他喜歡待在自己的小房間裡記錄、推敲、重新塑形，將生活中的感受層層堆疊，最終成為一首首帶著微妙情緒與新鮮氣味的Noridogam式作品。

Noridogam預計演唱新專輯曲目。Young Team Productions提供

最新單曲〈Hazard Course〉中，Noridogam邀請日本創作歌手mei ehara共同演唱，促成備受矚目的韓日音樂人跨國合作。進入2026年初，他更以首次英文創作〈Truthbuster〉入圍本年度韓國大眾音樂獎（Korean Music Awards）「最佳另類搖滾歌曲」。此外，他與Wah Wah Wah（由Silica Gel貝斯手崔雄熙參與的樂團）的聯名作品，也同步入圍「最佳搖滾專輯」、「最佳搖滾歌曲」，在韓國樂評界獲得高度肯定。

Noridogam亞巡台北壓軸開唱

Noridogam的亞洲巡演將自首爾起跑，陸續巡迴東京、香港，最終於5月16日在台北迎來亞洲巡迴壓軸場。Noridogam將以全樂團編制進行生涯首次來台演出，並帶來即將發行的全新專輯《Truthbuster》。該專輯在韓國樂界早已備受期待，被視為他個人創作道路邁向全球視野的重要作品，台北樂迷也將有機會搶先在現場感受新作魅力。本次台北場演出將於2026年5月16日（六）晚間8點在The Wall Live House登場，晚間7點開放入場，票價為預售1580元、現場1780元，門票將於2月12日（四）中午12點於KKTIX正式開賣。

Noridogam亞巡台北站將在粉5月16日登場。Young Team Productions提供

Noridogam Asia Tour 2026 - TAIPEI

日期｜2026年5月16日 (六)<br>

時間｜19:00入場、20:00 開演<br> 場地｜The Wall Live House 台北市羅斯福路四段200號B1<br> 票價｜預售1580元／現場1780元<br> 購票請洽｜KKTIX <br> https://youngteam.kktix.cc/events/noridogam

啟售時間｜2026年2月12日 (四) 中午12點



