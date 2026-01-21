等了7年一場空！台中港首艘郵輪「因強風改停基隆」

三井海洋郵輪原本預計明天靠泊台中港，但受強風影響21日緊急取消。對此，台中港務分公司證實，考量航行安全及旅客舒適度，最終取消原訂靠泊台中港計畫。（高雄港務分公司提供）

台中港今年首艘郵輪確定不來了，台中港務分公司上周宣布，今年預報將有4艘郵輪停靠，其中「三井海洋郵輪」將於明日到訪，並帶來458名遊客，不過21日傳出受強風影響，預計靠泊的郵輪緊急喊卡，改停靠基隆港。對此，台中港務分公司21日證實，船方考量天候及安全因素臨時取消台中港航程，坦言大家都覺得很婉惜，並已做好迎接下一航次旅客到港的準備。

台中港務分公司日前表示，今年預報將有4艘郵輪靠泊，其中一艘三井海洋郵輪明日就要到訪，將帶來458名旅客，另外3艘則待最後確認中；針對時隔7年再有郵輪靠泊台中港，台中港務分公司與台中市政府聯手推出迎賓、接駁等準備，除邀集旅行社採線團，訂定3大中彰旅遊路線外，台中港三井OUTLET更為配合遊輪上下岸時間，特地調整營業時間。

未料出師不利，今天有消息指出，三井海洋郵輪自高雄港出發後，將直接停靠原預定台中港後的下一站基隆港。對此，台中港務分公司回應，海洋富士號因天候及陣風過強等因素，經船長審慎評估，並綜合相關氣象資訊及即時航行條件後，認為靠泊作業存在安全疑慮，基於航行與人船安全最高考量，最終取消原訂靠泊台中港計畫。

台中港務分公司說，為讓旅客能對中台灣留下美好的印象及回憶，無論在港埠旅運設施、旅遊體驗均已做好萬全準備，對於船方考量天候和安全因素臨時取消台中港航程，大家都覺得很婉惜，也說明今年尚有3艘郵輪預報靠泊台中港，分別為島嶼天空、奧德賽及世界號郵輪，秉持提供旅客優質服務為首要宗旨，現已做好準備迎接下一航次旅客到港。

