等了9年終於喝得到！奶昔大哥周邊＋現做奶昔，這12家麥當勞搶先開賣

奶昔大哥回來了！周邊太萌，睽違9年現做奶昔，12家店搶先開賣。（麥當勞供圖）

麥當勞經典角色「奶昔大哥」回來了！這回要大展呆萌又療癒的紫色魅力，不只有可愛的打卡周邊可以蒐集，還有睽違9年的「現做奶昔」，也重磅回歸了！一次推出香草與草莓口味，讓人從視覺到味覺一次滿足。

粉絲必搶的 「奶昔大哥毛毛包」，外型圓滾滾、毛絨絨的觸感跟療癒指數滿分，去年韓國首賣就引發熱潮。除了可愛，還能收納零錢、耳機等小物，隨身攜帶超方便。單買199元，搭配套餐加購價只要149 元，每人每筆消費限購4個。

「奶昔大哥毛毛包」觸感療癒，還可以裝零錢、耳機，很實用。（199元／單買，麥當勞供圖）

同步登場的 「奶昔大哥購物袋」，使用 100% 回收塑料製作，每個只要59元，輕巧又耐用，是日常購物的療癒小幫手。

「奶昔大哥購物袋」輕巧，裝物空間大。（59元／個，麥當勞供圖）

不只周邊，粉絲敲碗已久的「麥當勞奶昔」也回來了！從11月19日早上10點半起，台北、台中、高雄等 12 家指定餐廳試賣香草與草莓兩種口味，每杯嘗鮮價69元。

「麥當勞奶昔」有香草與草莓兩種口味可以選。（69元／杯，麥當勞供圖）

奶昔採「現點現做」，每小時供應約90杯，限量搶購，每人每筆消費限購4杯。香草奶昔有濃郁奶香搭配迷人香草味，草莓口味則帶有微酸微甜果香，每口都滑順冰涼，喝一口就療癒。

這次奶昔大哥回歸，不只是周邊控的福音，更掀起一股回憶殺。想要一次收藏毛毛包、購物袋，又順便喝到現做奶昔，手腳要快，數量有限，售完就沒有啦！

麥當勞奶昔試賣餐廳

台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。完整資訊請至麥當勞官網查詢。



