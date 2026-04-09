等了9年！Jocelyn 9.4.0圓夢推首張專輯 金曲歌王歌后驚喜現身
曾入圍第35屆金曲獎最佳新人獎的25歲新生代唱作才女Jocelyn 9.4.0，日前推出全新專輯《Sweet Spot》，8日舉辦新專輯發布記者會，除了分享創作歷程與心境轉變，更驚喜宣布即將推出實體專輯。活動上還邀請偶像孫盛希前來站台，讓她開心直呼圓夢了。
Jocelyn 9.4.0自選秀節目《聲林之王3》發跡，並榮獲第35屆金曲獎最佳新人獎入圍肯定，出道三年來，在演唱會與密集的商業演出行程中，依然持續累積創作能量，陸續推出多首膾炙人口的R&B情歌。其中〈可是你知道嗎〉在數位平台上累積突破五百萬次播放，不少網友直呼「歌詞根本寫進心裡」，更笑稱她是「Z世代的好閨蜜」。
Jocelyn 9.4.0在記者會上帶來新專輯主打歌〈這裡哼著R&B〉，輕鬆且充滿律動的演出瞬間點燃現場氣氛。歌詞中更藏有多處巧思彩蛋，巧妙致敬她所喜愛的經典R&B作品。Jocelyn 9.4.0也笑稱，這首主打歌可說是R&B入門曲，希望能帶領更多人感受R&B的魅力。
孫盛希特別到場驚喜助陣，讓Jocelyn 9.4.0成功圓夢，她自大學時期便是孫盛希的忠實粉絲，過去經常在網路上分享翻唱作品，表達對偶像的喜愛與敬佩，孫盛希也曾多次給予鼓勵與支持。隨著Jocelyn 9.4.0正式出道並陸續發表個人作品，兩人緣分逐漸加深，最終促成合作單曲〈25歲該知道的事〉的誕生。
記者會尾聲，孫盛希驚喜端上蛋糕，為Jocelyn 9.4.0慶祝即將到來的生日，也提前為實體專輯發行暖身祝賀。孫盛希感性表示，看著現在的Jocelyn 9.4.0，彷彿看見過去的自己，並引用〈25歲該知道的事〉中的歌詞「努力不該浪費」，勉勵曾經的自己，也鼓勵此刻的Jocelyn 9.4.0。
更添驚喜的是，金曲歌王呂士軒因記錯活動時間而提前現身發布會現場。被Jocelyn 9.4.0視為演藝圈中第一位朋友的他，此次驚喜到場格外別具意義。加上呂士軒與孫盛希過去亦曾合作，在這場重要的新專輯發布會上，獲得金曲歌王與歌后的雙重加持，也讓人期待Jocelyn 9.4.0的新專輯再創佳績。
《Sweet Spot》作為Jocelyn 9.4.0首張實體專輯，對她而言別具意義。除了親自擔任專輯監製，她也全程參與歌曲創作、MV拍攝與整體視覺規劃，投注大量心力完成這張作品。她坦言，從最初的靈感發想，到反覆琢磨每一首作品的情緒與細節，都是一段誠實面對自我的過程。對於能夠完成這張專輯，Jocelyn 9.4.0表示既興奮又感動，「希望這些歌能陪伴大家，在不同的情緒時刻，都找到屬於自己的位置。」
談及專輯核心概念，Jocelyn 9.4.0表示，《Sweet Spot》以「不夠完美也沒關係，那是我們正在共振的頻率」為出發點。其實這個名稱早在一年前便已確立，但直到今年年初，她才真正理解其中的意義與價值。她希望透過這張作品傳遞「剛剛好」的狀態，在生活中可以不完美、也可以犯錯，但每個人都能找到一個舒服做自己、同時自在發光的位置。
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