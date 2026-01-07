等你平安回來！辛柏毅乖巧孝順 全村集氣祈福

昔日班導師許文維回憶，辛柏毅是田徑隊成員，個性認真、乖巧且彬彬有禮。（圖／東森新聞）





空軍一架F-16戰機昨晚於花蓮外海執行夜間訓練任務時失聯，據傳機上飛行官辛柏毅在第一時間疑似彈射跳傘，惟目前仍下落不明。辛柏毅於6日晚間執行例行性夜航任務時意外失聯的消息傳回澎湖老家，令親友與昔日師長震驚不已，全島鄉親正共同集氣，期盼這位「澎湖之光」能平安歸來。



噩耗傳出後，家屬悲痛萬分。辛柏毅的小姨子在社群平台貼出辛柏毅夫妻的蜜月合照，透露姊姊已哭至雙眼紅腫，但全家人都不放棄希望，堅持守候他光榮歸來。此外，也有軍中同袍在網路上激動喊話，要他像個男人一樣爬起來，趕快滾回家人身邊，字裡行間流露著深切的不捨與期盼。

翻閱國中畢業紀念冊，辛柏毅與好友肩併肩露出燦爛笑容，展現重感情的一面，畢業後仍常利用休假返校探視恩師。昔日班導師許文維回憶，辛柏毅是田徑隊成員，個性認真、乖巧且彬彬有禮；雖然早年家裡一度反對他從軍，但他國三時便展現堅定意志，立志投身飛官行列。



畢業於馬公國中的辛柏毅體育天分優異，身兼籃球校隊與標槍好手，屢次在大小賽事奪冠。國中田徑教練歐建友表示，辛柏毅總是充滿愛心、樂於助人，在運動場上更是盡心盡力；談及愛徒失聯，教練難掩不捨，強調現在大家心中唯一的願望，就是希望他能盡快平安歸來。

辛柏毅的伯父在當地經營五金行，得知姪子失聯後全家人不斷祈禱。伯父指出，辛柏毅從小上進貼心，國中畢業後便就讀中正預校，如願考上飛官後對父母依然相當孝順。由於辛父為退休員警，在地鄉親對辛家相當熟識，獲悉搜救持續進行，紛紛前往當地的信仰中心天后宮祈福。



湖西天后宮主委蔡福松表示，雖然與辛柏毅本人沒有很熟，但他深知辛家人生性善良，孩子也都非常爭氣。他感嘆，要培養出一名飛官實屬不易，辛柏毅可說是地方上的榮耀，鄉親們都殷切期盼能有奇蹟出現。



從家屬、師長到全澎湖鄉親，此刻眾人一心共同集氣，期盼辛柏毅能戰勝惡劣天候與寒冷，早日傳來平安的好消息。

