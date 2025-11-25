「等你18歲來愛愛」消防隊長妻脫衣色誘小志工被捕 他崩潰：我把他們當爸媽

美國賓州一名消防志工隊的隊長老婆涉嫌為少年消防志工有猥褻行為而遭警方拘留。（翻攝自臉書）

美國賓州亞利加尼郡一名消防志工隊的隊長透納和他老婆，被控涉嫌猥褻一名當時年僅14歲的少年消防志工，其妻子不僅和少年志工有露骨對話，還曾在他面前裸露自己的身體，甚至還說要他快點18歲就可以來發生性關係。少年原本是他們如父母，對於這些離譜行徑他相當不舒服。

綜合美國媒體報導，這起事件曝光的原因，是因為該名消防志工隊長內森透納（Nathan Turner）和妻子史蒂芬妮（Stephanie Turner）的對話內容，因為留在手機內而被發現。內森透納因為竊盜罪，在今年8月被解除隊長職務。

根據訴狀內容，內森慫恿史蒂芬妮對少年消防志工展現自己的身體，史蒂芬妮還說他是不是想害她被抓。據悉，對話最早可以追溯到2023年，內容有相多對於性的露骨描繪，少年告訴警方，史蒂芬妮曾要他快點滿18歲，這樣他們就可以發生關係。

少年供稱，他原本將透納夫婦視為自己的父母，然而有天他到透納家中，史蒂芬妮竟在他面前脫下衣服，裸露自己的身體，讓他非常不舒服。

該消防志工隊已發布聲明切割，強調內森透納已在2025年8月離職，他們夫婦不再和該部門有任何關聯，也沒有參與志工隊的任何工作。史蒂芬妮涉嫌對少年進行猥褻行為，已在當地時間週一（24日）被警方拘留，等待開聽證會。

