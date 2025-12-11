等兩周！油汙源頭未找到 今恢復抽基隆河水

上個月底基隆河遭到油汙染，影響民眾基隆和汐止超過18萬戶的用水，兩周過去，抽水站終於通過檢驗。（圖／東森新聞）





上個月底基隆河遭到油汙染，影響民眾基隆和汐止超過18萬戶的用水，兩周過去，抽水站終於通過檢驗，可以開始抽水，水公司強調已經增設多道防線，確保沒問題才提供民生用水，但住戶實在喝怕了，說確定沒油味才會使用。

11月27號基隆河爆出油汙染事件，且八堵抽水站的油膜偵測器故障，無法及時偵測攔截油汙水，影響基隆和汐止超過18萬戶的用水，15天過去，抽水站的水質終於通過檢驗，飲水水質和供水標準都已經合格可以開始抽水，停工將近兩周，抽水站開始動起來，水公司更到疑似汙染源的匯流口加強檢測原水嗅度聞臭，揮發性有機物全都要測。

廣告 廣告

檢測人員：「要確保這個地方，一定要完整，然後不可以有進氣，（這是採樣的樣本），對對對要滿瓶。」

11號開始恢復抽水，水源會先進到清山淨水廠過濾，預估在12及13號會進到住戶家中，提供民生用水，但住戶還是很擔心。

受影響店家：「是怕說水這樣來，是處理好了沒，如果沒有處理好，是不是還會有油味，有油味就會影響到我們的生計啊。」

吃的喝的都要用水，店家和住戶都說新的水一來會先觀察幾天，確定沒味道才放心，水公司強調他們已經設下多道防線檢測。

水公司一區處副處長陳昭賢：「我們在大概這個之前，福安宮下游大概，400公尺的地方，我們有增設了一個監測點，那個是我們的第一道防線，接著下來就是我們現在，在復抽的抽水站。」

目前八堵抽水站只有在白天抽水，這兩天觀察下沒問題才會恢復全天抽水，不讓居民喝了再有疑慮。

更多東森新聞報導

菜價隨便喊？同市場兩攤販青蒜價竟「差3倍」

2026赤馬紅羊劫將至！命理師點名3生肖逆勢翻紅

超商聯名雞湯夯！雙月「蛤蜊雞腿」PK屋馬「罐裝」雞湯

