等到了！三重50年「阿田油飯」傳12月下旬回歸 饕客狂歡

陪伴三重在地饕客超過半個世紀的「阿田油飯」，去年初因老闆健康因素宣布歇業後，近日傳出即將重新開張的好消息。老闆女兒決定接手經營，預計於12月中下旬恢復營業，消息一出立刻在網路上引發熱烈討論。

「阿田油飯」近日傳出即將重新開張的好消息。（圖／翻攝自Google Maps）

近日有網友在Threads上發文透露，前天經過阿田油飯時看到鐵門拉起，老闆也出現了。和老闆聊天後得知，老闆說自己動完手術且休養很久，女兒願意接手，但他考慮很久，因為餐飲業超辛苦，目前會慢慢交班給女兒，預計12月中下旬就會重新開張。

位於三重電信街的阿田油飯經營超過50年，店內提供油飯、貢丸湯、冬粉湯等小吃，是許多在地人從小吃到大的美食口袋名單之一，阿田油飯曾經創下開店僅4小時就賣光的驚人紀錄。不少網友得知復業消息後都超期待，甚至有網友在Google評論區急切留言，「老闆，什麼時候要再開業啦？拜託啦，開啦！」至於詳細的營業時間與資訊，仍需等待業者正式公告。

此外，臉書粉專「我是三重人We Are Here」也分享了阿田油飯即將回歸的消息，網友們紛紛留言表示，「太棒了，好味道繼續傳承，又有口福了，一定用新台幣支持」、「好開心啊！謝謝老闆的女兒願意接手，讓我們可以繼續吃到從小吃到大的油飯」、「三重最好吃的油飯」、「阿田終於要讓三重人在重拾熟悉的味道了」、「太好了，我的油飯最愛」。

