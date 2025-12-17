等到了！「聲優王子」宮野真守睽違7年再來台 連兩天「邀粉度假」

記者林汝珊／台北報導

日本人氣聲優、演員兼歌手「聲優王子」宮野真守終於要來台灣渡假了！？睽違七年，他將於明年2月7、8日在Legacy TERA連唱兩天，將以「度假」為主題的最新亞洲巡演《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ～VACATIONING!～ in Taipei》延續到台北，續兩天與台灣粉絲共度專屬假期！

宮野真守連兩天開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）

《VACATIONING!》以「度假飯店」為主題，結合音樂、影像與戲劇感十足的演出編排，打造如同入住度假村般的沉浸式體驗。宮野真守透過不同曲風與舞台段落，呈現身為聲優、演員與歌手的多重面貌，讓觀眾在輕鬆氛圍中感受他作為表演者的多樣魅力。此次巡演同時也是他第8張原創專輯《FACE》推出後的重要演出計畫之一。

上週末在橫濱最終場中，《VACATIONING!》以完整的世界觀與流暢的舞台節奏獲得高度評價，也讓粉絲在笑聲與音樂中自然投入演出情境，宮野真守也告白：「希望能一直和大家待在這個空間裡」。而睽違七年的台北將一口氣連唱兩天，也讓期待已久的台灣粉絲能有更多機會參與這趟「延長版假期」。

《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 “VACATIONING!” in Taipei》演出時間為2026年2月7日（六）19:00以及2月8日（日）17:00，預計在遠大售票系統採全席實名抽選制，更多詳情請鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

