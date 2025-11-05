等友人涉嫌順手牽羊 警半小時逮45歲嫌意外查獲毒品

cnews204251105a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局龍安派出所員警，昨（4）日晚間7時20分許，接獲報案指稱，放於路旁空地的行李箱，沒想到竟不翼而飛。桃園警分局表示，行李箱內裝的是衣物及旅行買的土特產，沒有貴重物品。失主打算等停好車再過來拿，沒想到幾分鐘時間就不見了。警員黃泓翔及楊盛宇等人，調閱周邊監視器畫面，鎖定45歲許姓轎車駕駛，循線逮人後，另外又查獲35歲余姓友人，竟是毒品通緝犯。

桃園警分局表示，員警獲報後積極調閱周邊監視器畫面，發現失主離開的空檔，停放於附近的1輛自小客車的許姓駕駛，下車將行李箱帶走。員警鎖定車號立即進行追緝、半小時內在桃園市八德區大福街將轎車攔下，在車內起獲行李箱。

警方表示，許男原在等待友人，發現失主被害人的行李箱，趁無人注意將行李箱竊走後離開現場。另外員警於盤查同車余姓友人時，發現他因毒品案遭發布通緝中，立即逮捕依法解送歸案。

照片來源：桃園市警方提供

