等同死刑！黎智英涉國安法重判20年 民進黨：今天是香港民主最黑暗的一天

高齡78歲的黎智英遭處20年有期徒刑，外界輿論普遍認為，這項判決實質上等同於「死刑」。（本刊資料照）

香港壹傳媒創辦人黎智英因違反《港區國安法》等罪名，今（9日）上午由西九龍裁判法院正式宣判。高齡78歲的黎智英遭處20年有期徒刑，且法官杜麗冰明確表示，考量案情嚴重性，不傾向因其健康狀況給予減刑。加上黎智英先前因詐欺案遭判的刑期需與此案連續執行，這意味著他必須服刑至90多歲高齡才具備假釋資格。外界輿論普遍認為，對於1名健康狀況不佳且長年遭單獨監禁的老人而言，這項判決實質上等同於「死刑」。

宣判現場，身穿白色外套、身形明顯消瘦的黎智英，在聽到刑期後僅微微一笑，並於開庭前向旁聽席合十致意，展現出其對自由信仰的韌性。然而，與他一同受審的6名《蘋果日報》前同事，也分別被判處6年至10年不等的刑期。對此，無國界記者組織悲憤批評，香港的新聞自由已在此刻徹底崩潰，正式落下帷幕。

針對這場被視為政治清算的判決，《華爾街日報》隨即發表社論，直言這不僅是對黎智英個人的摧殘，更是北京向台灣傳遞的恐怖訊號。社論指出，黎智英日前才獲得跨黨派美國國會議員提名角逐「諾貝爾和平獎」，是守護自由繁榮最受之無愧的人選，但北京卻選擇以鐵腕報復。這項判決清楚地告訴台灣，在中共統治下，任何關於自由與自治的承諾，最終都會演變成漫長的政治死亡與清算。

台灣民進黨中國部亦於今日發布新聞稿嚴正譴責。民進黨指出，今日是香港民主最黑暗的一天，中共不僅公然毀棄「一國兩制」承諾，更將司法化為鎮壓異議、打壓新聞自由的工具。民進黨強調，黎智英不會是極權統治下的最後一個受害者，若中共不放棄威權統治，只會有更多的「黎智英們」出現。民進黨呼籲北京立即釋放黎智英及所有民主人士，停止以國安法進行人權迫害。

此案預計將引發國際外交連動，特別是美國總統川普預計於今年4月訪問北京。外界正密切觀望，在西方政府極力維持對中關係穩定的同時，各國領導人是否會針對擁有英國籍的黎智英持續施壓。這場審判不僅象徵香港「自由燈塔」時代的終結，也成為考驗全球民主陣線如何應對中共極權擴張的關鍵分水嶺。

