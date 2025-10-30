等嘸代駕酒後移車！周孝安涉酒駕今遭起訴 經紀人無奈回應了

記者宋亭誼／台北報導

藝人周孝安驚傳10月25日凌晨4時許酒駕遭逮，據了解，他在大安區忠孝錢櫃前被巡邏員警攔查，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦。檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。

周孝安經紀人表示：「我們還沒收到通知。」（圖／翻攝自周孝安臉書）

對於周孝安被依公共危險罪起訴，經紀人向《三立新聞網》表示，公司還沒有收到進一步的通知，隨後補充：「喝酒就是不應該碰車啊，雖然他只是幾秒鐘的移車，但還是不對。」語氣中流露出對事件的遺憾。

周孝安等不到代駕，酒後移車遭逮。（圖／翻攝自周孝安臉書）

事實上，周孝安此前已透過經紀人還原事發經過，表示當天聚會結束後，他原本打算叫代駕返家，不過當時適逢連假期間，他等了近一小時仍無人接單。而周孝安的車輛當時正臨停在路邊黃線，他發現前方不遠處有停車格，才想先將車移入，以免遭人拖吊，沒想到車才剛停好，巡邏員警隨即上前盤查。據悉，巡邏員警當時發現一輛轎車路邊停車時未打方向燈，才會上前進行攔查，這才發現周孝安渾身酒氣。

