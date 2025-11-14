等嘸涼秋！台南楠西梅嶺業績跌4成，推「普發萬元加碼」。（圖／TVBS）

隨著11月中旬的到來，台灣各地仍持續維持高溫好天氣，使得台南楠西溫泉和火鍋業者面臨業績下滑的困境。業者表示，由於天氣遲遲不轉涼，今年業績比往年下降約4成，為了吸引顧客，他們決定結合「普發萬元」政策推出加碼優惠。氣象署預測，從下週一開始將有東北季風南下，全台氣溫將急降約10度，為民眾帶來期待已久的涼爽秋意。

在台南楠西的溫泉區，遊客們正享受著高壓水柱水療和陽光灑落的日光浴SPA。一位現場民眾表示，下個月天氣會更冷，他還會想再來泡湯。另一位民眾則分享，今天早上感覺有點冷才來泡湯，但與往年相比，今年同期的涼意明顯不足。

天氣遲遲不轉涼，台南楠西、梅嶺業者，推出火鍋優惠活動來吸引遊客。（圖／TVBS）

台南楠西、梅嶺一帶的業者正面臨嚴峻考驗。溫泉業者李韋呈表示，除了地球暖化造成的高溫外，年初的楠西地震和颱風影響也使得遊客量減少，整體業績下滑約4至5成。為了振興觀光，當地梅子雞火鍋店特別推出「第二鍋300元」的優惠活動，希望能帶動人潮。

觀旅局風景區管理科長卓佳慧介紹，楠西地區擁有多條適合不同需求的步道，包括坡度平緩適合親子的伍龍步道，以及梅嶺環繞的觀音步道，這些步道都匯集於稜線步道，非常適合登山賞景，遊客回程還可以到龜丹溫泉泡湯放鬆。

氣象署預測，從17日週一開始，較強的東北季風將南下，全台將明顯降溫。中部以北地區及宜蘭、花蓮的氣溫可能驟降至15度，南部及台東則降至19至20度。提醒民眾應提前準備保暖衣物，迎接即將到來的涼爽天氣。

