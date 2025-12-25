等嘸道歉！ 台南23歲清潔員今告別式 父悲曝：不敢讓嬤知道

台南遭酒駕車輛撞擊身亡的女清潔員，今日舉行告別式，靈堂背板上寫著「最美麗的天使」，令人感到不捨。（圖／TVBS）

台南安平，日前遭酒駕撞死的23歲女清潔員，今天(25日)舉行告別式，事件經過10天，讓家屬痛心的是，到現在肇事者家屬依舊神隱，沒有半句道歉。

這位年輕女清潔員的告別式以粉紅色系布置，背板上寫著「最美麗的天使」，完成了她的少女心願。在聖誕節這一天，她的男友也前來送她最後一程。在告別式會場中，可以看到死者男友跟隨女友的母親忙進忙出，他承諾會履行與女友的約定，好好照顧她的父母，讓她能夠安心離去。

陳姓父母對女兒的驟然離世仍無法釋懷，他們甚至瞞著家中高齡的祖母，深怕老人家承受不了這個打擊。令家屬更加心寒的是，肇事駕駛雖然已被關押，但其家屬卻一直神隱，連一句道歉都沒有。

台南市環保局長親自帶領同仁出席告別式，並表示將努力為死者家屬爭取120萬元的濟助金。（圖／TVBS）

台南環保局長許仁澤帶領同仁前往悼念時表示，他們將女清潔員視為自己的員工，在後續相關撫卹方面，除了合約中原有的規定外，還希望能爭取一般清潔隊員可獲得的120萬元濟助金。許仁澤強調，他們已經特別向部長請求考慮是否有這個空間。

環保局對於這名為生活打拼的23歲年輕女孩的離去感到不捨，面對白髮人送黑髮人的父母，他們將盡一份心力，希望能替家屬爭取更多經濟支援，幫助這個家庭度過難關。

